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Известный барнаульский краевед развеет главные мифы об истории Барнаула

26 марта в Барнауле пройдет лекция «Все было не так: мифы об истории Барнаула». Прочитает ее известный историк Данил Дегтярев.

Лесопильный завод на месте бывшего сереброплавильного (ул.Республики)
Лесопильный завод на месте бывшего сереброплавильного (ул.Республики)
retro.moi-barnaul.ru

Как говорит сам Дегтярев, история Барнаула изобилует мифами и ошибочными сведениями. Поэтому разобраться где правда, а где ложь, бывает непросто. Но краевед готов опровергнуть устоявшиеся стереотипы.

«Барнаул основан в 1730 году Демидовым, но потом был им же и проклят. Он бурно развивался, стал „сибирскими Афинами“, подарил миру первую паровую машину. <…>Ведь так все было? А вот и нет! Точнее, не совсем так!», — пишет Дегтярев в своем анонсе.

Лекция пройдет по адресу: ул. Беляева, 7 (бывшая бойлерная за хлебозаводом № 4). Начало в 17:00. Цена билета — 200 рублей.

Количество мест ограничено, необходима запись — для этого надо написать в личные сообщения историка здесь.

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