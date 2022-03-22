День наоборот. В алтайской драме зрители станут актерами и покажут эскиз спектакля

27 марта отмечается Международный день театра. Театр драмы им. Шукшина в Барнауле подготовил к профессиональному празднику необычную программу, рассчитанную на весь день.

Артисты театра пригласят зрителей позавтракать, сыграть вместе с ними в спектакле, пройтись по закулисью, что-нибудь смастерить вместе со специалистами бутафорского цеха и посмотреть документальный фильм о легендарном артисте Алексее Самохвалове, которому, как и драме, исполнилось 100 лет.

Мастер-классы от артистов начнутся в 10 утра. До 15:00 зрители попробуют себя в роли актеров, а артисты драмы — в роли режиссеров и сценических партнеров. Вместе они займутся экспресс-созданием эскиза спектакля, который затем покажут на экспериментальной сцене.

С 11:00 до 12:00 в театральном буфете будет проходить музыкально-артистический завтрак. Можно будет перекусить, получив сладкий комплимент от театра, а также послушать музыку и песни в исполнении артистов театра.

Открытие выставки в театре драмы vk.com/altdrama

С 12:00 до 16:00 в режиме нон-стоп будут проводиться две экскурсии: первая — по выставке «100 лет в настоящем», а вторая — «Театральное закулисье».

В это же время будет проводиться показ документального фильма, посвященного Алексею Самохвалову — 27 марта исполняется 100-летие со дня рождения знаменитого артиста, который прослужил в барнаульской драме больше полувека.

С 13:00 до 16:00 пройдет мастер-класс специалистов бутафорского цеха и артистов театра по изготовлению театральных сувениров.

Открытие выставки в театре драмы vk.com/altdrama

В завершение дня в 17:30 на основной сцене пройдет спектакль «Укрощение строптивой». После него молодым артистам театра вручат премию имени Алексея Самохвалова.

Вход для зрителей весь день будет свободным, не считая вечернего спектакля — на него вход будет по билетам.