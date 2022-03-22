Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Барнаульцам расскажут, как правильно понимать натюрморты и пейзажи

24 марта в Барнауле в художественном музее Алтая пройдет лекция доктор философских наук, профессор АлтГТУ Михаила Шишина «Искусство понимать произведения искусства».

Искусство
Искусство
ghmak.ru

В январе он рассказал, как можно воспринимать искусство в целом и подробнее остановился на жанре портрета.

24 марта Шишин продолжит рассказ о восприятии сюжетной композиции, а также о том, как смотреть натюрморт и пейзаж.

«Какова роль насмотренности в процессе понимания произведения искусства и как ее развить? Как смотреть на произведения, чтобы лучше их понимать? На лекции вы узнаете ответы на эти вопросы, а также на примерах живописи, графики, скульптуры и архитектуры увидите, как можно раскрыть идейно-образную сторону произведения искусства», — рассказали в музее.

Начало в 18:00. Цена билета — 45−90 рублей.

Напомним, ранее в Барнауле стартовал проект «Культурный кот». В программе — лекторий, мастер-классы, экскурсии, викторины и квизы для всех желающих.

Первым в программе стартовал лекторий на тему «Откуда взялось русское искусство». Ведет его культуролог, специалист художественного музея Лидия Рыжова.

Посмотреть расписание лекций можно здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене