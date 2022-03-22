Барнаульцам расскажут, как правильно понимать натюрморты и пейзажи

В январе он рассказал, как можно воспринимать искусство в целом и подробнее остановился на жанре портрета.

24 марта Шишин продолжит рассказ о восприятии сюжетной композиции, а также о том, как смотреть натюрморт и пейзаж.

«Какова роль насмотренности в процессе понимания произведения искусства и как ее развить? Как смотреть на произведения, чтобы лучше их понимать? На лекции вы узнаете ответы на эти вопросы, а также на примерах живописи, графики, скульптуры и архитектуры увидите, как можно раскрыть идейно-образную сторону произведения искусства», — рассказали в музее.

Начало в 18:00. Цена билета — 45−90 рублей.

Напомним, ранее в Барнауле стартовал проект «Культурный кот». В программе — лекторий, мастер-классы, экскурсии, викторины и квизы для всех желающих.

Первым в программе стартовал лекторий на тему «Откуда взялось русское искусство». Ведет его культуролог, специалист художественного музея Лидия Рыжова.

Посмотреть расписание лекций можно здесь.