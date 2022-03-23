Цветочное наследие. Алтайский краеведческий музей открыл выставку домовой росписи старообрядцев

В краеведческом музее открылась выставка «Тренд на традицию» совместно с брендом «Алтай. Традиция». Проект посвящен Году культурного наследия народов России. Впервые в музее показали лучшие этнографические образцы росписи крестьянских домов Алтая конца XIV- начала XX века и их современную интерпретацию в привычных для нас сегодня вещах: столовом текстиле, плитке, принтах на сумках и шелковых платках.

Урал и Сибирь

Традицию домовой росписи привезли на Алтай старообрядцы — переселенцы из европейской части России и с Урала, поэтому она и называется урало-сибирская. Сначала так расписывали двери, стены и потолки, а позже — посуду и предметы быта, рассказала научный сотрудник музея Евгения Твердикова.

Люди побогаче могли нанять специального красильщика, который приезжал с Урала на Алтай, чтобы расписать дом. Позже здесь появились и свои мастера.

После революции 1917 года уклад жизни кардинально сменился. Домовую роспись стали закрашивать, опасаясь раскулачивания. А позже она оказалась практически утраченной и сейчас не так популярна и узнаваема, как, например, гжель или хохлома.

Выставка «Тренд на традицию». Дмитрий Лямзин.

Девичий подарок

Урало-сибирская роспись со стен постепенно перешла на предметы быта. В частности на прялки, которые были главным и важным женским атрибутом в доме. Любую свободную минуту женщины с самого детства и до глубокой старости посвящали прядению. И, разумеется, каждая хотела, чтобы ее прялка была не простая, а самая красивая.

Все, кто смотрит на девушку, видели лицевую сторону прялки, которая была своего рода дополнением к платью. Такие расписные инструменты девушкам дарили отцы, женихи и мужья.

Выставка «Тренд на традицию». Дмитрий Лямзин.

Двуцветный мазок

Для урало-сибирской росписи характерны приглушенные цвета. Пигменты для краски добывали из разноцветных глин. Их толкли в порошок и смешивали с олифой — накаленным льняным или конопляным маслом. Краски получались матовыми и неяркими. И очень долговечными. Расписанные стены можно было мыть или даже шоркать песком. В музейной коллекции есть предметы столетней давности, которые сохранили рисунок.

Другая особенность росписи — особая техника нанесения мазка — разбел, когда на кисть одновременно с белилами берется цветная краска.

Основной сюжет росписи — древо жизни. Рисунок с концентрическими кругами и розетками наносили на полати и потолки, это традиционный солярный символ, а стены расписывали кустами и деревьями с цветами и ягодами. Дерево символизировало достаток и плодородие, а также в прямом смысле связь с поколениями предков — своего рода пожелание, чтобы в семье было много детей.

В росписи также часто используют изображения птиц. Две птицы означали супружескую верность и долгую жизнь в любви.

Выставка «Тренд на традицию». Дмитрий Лямзин.

Куклы и тарелки

Часть выставки посвящена продукции бренда «Алтай Традиция» и показывает, как старую роспись можно связать с современностью. Принты для сувенирной продукции, сумок, посуды, подарочных наборов и домашнего текстиля сделала народный мастер Алтайского края Елена Леонтьева.

Среди сувениров деревянные лошадки — игрушки для мальчиков и куклы-топорушки — для девочек. Такие куколки были распространены в деревнях, поскольку делались быстро — буквально тремя ударами топора. Это некий «плоский» аналог матрешки. Игрушки удобно и приятно держать в руках, благодаря особой теплоте дерева.

Мастер Валентина Валегова представила для экспозиции посуду из рогоза. В начале прошло века посуду почти не покупали, а делали сами. Современные мастера стараются соблюсти аутентичность.

Выставка будет работать до 22 мая. В музее проведут экскурсии, мастер-классы и лекции. 0+