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Барнаульских школьников на каникулах зовут послушать «Бременских музыкантов» в исполнении духового оркестра

31 марта в исполнении Барнаульского духового оркестра прозвучат музыкальные зарисовки с действием по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты».

Бременские музыканты
Бременские музыканты
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На сцене выступит вокальный ансамбль «Бригантина» детской музыкальной школы Алтайского музыкального колледжа.

Руководитель — Елена Ульянова; солист — лауреат международных конкурсов Иван Остапенко (тенор). Режиссер-Сергей Филипченко.

Художественный руководитель и главный дирижер Александр Онищенко.

Концерт пройдет в 18:30 в концертном зале ДК «Сибэнергомаш». Цена билета — 200−250 рублей.

Напомним, 31 марта в концертном зале Русского камерного оркестра выступит ансамбль «АлтайКай» — виртуозы горлового пения из Республики Алтай.

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