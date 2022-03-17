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Виртуозы алтайского горлового пения выступят перед барнаульцами

31 марта в концертном зале Русского камерного оркестра выступит ансамбль «АлтайКай».

Ансамбль "АлтайКай"
Ансамбль "АлтайКай"
vk.com/club9903887

«АлтайКай» — виртуозы горлового пения из Республики Алтай, многократные победители различных конкурсов, гастролеры по всему миру.

Кай — горловое пение, распространённое среди коренных жителей Алтая (в частности, народа теленгитов).

«Его завораживающее мистическое звучание открывает красоту Алтая и вечный голос его природы. Алтайское горловое пение — это пение души, оно объединяет человека с окружающим его миром. В едином ансамбле гости концертного зала смогут услышать звуки икили и жалейки, топшура и гуслей», — говорится в анонсе на сайте мэрии.

Концерт пройдет по адресу: пр. Комсомольский, 108а. Начало в 18:30. Цена билета — 250−350 рублей.

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