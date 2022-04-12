В барнаульском музее пройдет органный концерт-вернисаж в честь 100-летия алтайского художника

На концерте прозвучат произведения Баха, Генделя, Моцарта, Марчелло, Куперена и других западноевропейских композиторов.
Сергей Будкеев является лауреатом многих конкурсов, органному искусству он обучался у ведущих мастеров в Германии, Франции, Финляндии, Швейцарии, Италии, как органист гастролирует по многим городам мира.
Начало концерта в 16:00.
Также в музее можно будет посмотреть выставку, посвященную 100-летию Михаила Будкеева, который внес значительный вклад в искусство Алтайского края.
Благодаря ему в Барнауле появились первые художественные мастерские, организованы многочисленные творческие поездки по стране, необходимые для профессионального роста художника.
В экспозиции представлены 29 произведений, созданных в жанрах тематического пейзажа, портрета, натюрморта.
«Важнейшей темой стал Барнаул и его старинный облик, хранимый старой архитектурой. На выставке представлена одна из его знаменитых работ „Весна. Большая вода“. Работа показывает одно из наводнений в районе старого базара Барнаула на реке Барнаулке», — рассказали о выставке в музее.
Увидеть работы мастера можно будет до 24 апреля.