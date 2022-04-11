В алтайской «Шишковке» устроят библионочь в стиле «книжный разгуляй»

22 апреля в Алтайском крае пройдет акция «Библионочь». Краевая библиотека им. Шишкова рассказала о праздничной программе.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.

Программа «Библионочи» пройдет в виде ярмарки.

«На ней найдется место торжищу, заумствам и диковинам, чайной с трактиром, игрищам и гуляниям, гаданиям и подаркам. Невдалеке раскинутся мастеровая слобода, печатный двор и расписной посад. И всюду будет весело и интересно, о чем позаботятся не только библиотекари, но и друзья «Шишковки», — рассказали в библиотеке.

В этот вечер в «Шишковке» можно будет поиграть в интеллектуальные настолки, посетить выставки и экскурсии, послушать музыку с винила и лекцию о фольклоре, поучаствовать в разнообразных мастер-классах.

В библиотеке также выступят студия танца «Аюна трайб», этно-фолк группа «Рунара» и центр эстетического воспитания «Песнохорки».

Оказаться на «Библионочи» можно будет только по читательским билетам.

Программа будет идти с 18:00 до 21:00.