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Заядлый путешественник расскажет барнаульцам о своих приключениях в Пакистане и Египте

Путешественник и писатель Антон Кротов проведет встречу с барнаульцами в библиотеке им. Шишкова. Он расскажет, как в разгар ковидной эпохи путешествовал по Пакистану и Египту.

Сфинкс. Египет
Сфинкс. Египет
СС0

Антон Кротов — путешественник и писатель, автор 60 книг, посетивший все регионы России и 130 стран мира, основатель московской Академии вольных путешествий.

Путешественник расскажет об особенностях пакистанского гостеприимства и автостопа, как получить скидку на поезд, почему в Египте не боятся ковида и какие автобусы там скрывают от туристов.

Он даст советы, что лучше всего попробовать в этих странах, от чего воздержаться и как сэкономить, сообщает «Шишковка».

Также Кротов поведает и о своих будущих путешествиях и проектах, и ответит на все вопросы, покажет фотографии и книги, подскажет открытые для россиян направления.

Встречи с Антоном Кротовым пройдут 12 и 13 апреля. Начало в 18:00. Вход свободный.

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