Одной из лучших книг года стал поэтический сборник главы алтайского минкульта

31 марта в краевой библиотеке им. Шишкова подвели итоги ежегодного книжного фестиваля «Издано на Алтае». На закрытии объявили имена победителей конкурса «Лучшая книга Алтая».

Победителей выявляли в разных номинациях, сообщается на сайте «Шишковки».

Так, лучшим научным изданием стала книга «Частный железнодорожный транспорт Сибири» (Т. Андреева), лучшим краеведческим — «Сибирский альпинист. Фотографии экспедиций В. Сапожникова. Том 2» (редактор и составитель А. Ужакин) и «Алтай в фотографиях. 1887−1937 гг.» (Н. Вакалова, Е. Кучина, О. Мамонтова).

Лучшим научно-популярным изданием стала книга «Мои далекие и близкие. Семейная история», О. Дударева.

В номинации «Лучшая книга художественной прозы» решили не выбирать победителя, тем более, что было всего два лауреата: «Самый верный любовник», А. Колмогоров и «Лишь гаолян шумит», К. Сомов.

Лучшим поэтическим сборником стала книга стихов «Вереск полынь» алтайского министра культуры Елены Безруковой. В издании собраны стихи 2017−2020 годов.

Глава минкульта давно пишет стихи и даже проводила поэтические вечера с читателями.

Лучшей книгой для детей стала «Повесть о берг-механикусе Ползунове, жизнь положившем на то, дабы сложением огненной машины водяное руководство пресечь и, облегчая труд по нас грядущим, славы Отечеству достигнуть», В. Гришаева.

Закрытие книжного фестиваля «Издано на Алтае» 2022 год akunb.altlib.ru

Лучшим книжным дизайном признана работа Н. Ротановой в издании «Росписи придела равноапостольного великого князя Владимира: Иоанно-Богословский храмовый комплекс г. Барнаула».

Спецприз «За большой вклад в книгоиздание Алтайского края» получил дизайнер-график, арт-директор издания «Алтапресс» Алексей Шелепов.

Напомним, фестиваль «Издано на Алтае» проходил с 14 февраля. Краевая библиотека вместе с библиотеками края провели сотни событий: презентации книг и творческие встречи, ярмарки и спектакли, мастер-классы и выставки, дискуссии, лаборатории и литературно-музыкальные вечера.

На книжной экспозиции были представлены 563 издания, вышедшие в 2021 году.