Алтайский министр культуры прочитает свои стихи в Крепостном театре

Поэтический вечер министра культуры Алтайского края Елены Безруковой пройдет в 19 марта в 19:30 в Крепостном театре на ул. Кирова, 51. Об этом она сообщила в Инстаграм.

«Идея встречи родилась достаточно спонтанно, и встреча не приурочена, собственно, ни к чему. Что само по себе прекрасно в той же степени, в которой бесполезна сама поэзия. — Для меня во всей этой бесполезности и необязательности столько степеней свободы, сколько мало в чем можно найти», — так объяснила Елена Безрукова причину поэтической встречи.

На рассказала, что сейчас находится в ожидании выхода новой книги, создание которой было важным и увлекательным этапом жизненного путешествия.

«Кто-то из значимых для меня людей однажды заметил, что почти во всех своих стихах я словно нахожусь в диалоге с воображаемым собеседником, обращаясь к нему и ожидая ответа.

Наверное, это так. Привычно и давно принимая свойственное любому творческому человеку одиночество, тем не менее в своем внутреннем мире я не одна… И даже в самую глухую минуту оставленности в полной пустоте и тишине слабеньким пульсом бьется предчувствие человека», — написала Елена Безрукова.

Записаться на вечер поэзии можно у Ольги Наумкиной Вконтакте, Fecebook или Instagram.