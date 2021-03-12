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Жизнь

Алтайский министр культуры прочитает свои стихи в Крепостном театре

Поэтический вечер министра культуры Алтайского края Елены Безруковой пройдет в 19 марта в 19:30 в Крепостном театре на ул. Кирова, 51. Об этом она сообщила в Инстаграм.

Елена Безрукова.
Елена Безрукова.
Анна Зайкова.

«Идея встречи родилась достаточно спонтанно, и встреча не приурочена, собственно, ни к чему. Что само по себе прекрасно в той же степени, в которой бесполезна сама поэзия. — Для меня во всей этой бесполезности и необязательности столько степеней свободы, сколько мало в чем можно найти», — так объяснила Елена Безрукова причину поэтической встречи.

На рассказала, что сейчас находится в ожидании выхода новой книги, создание которой было важным и увлекательным этапом жизненного путешествия.

«Кто-то из значимых для меня людей однажды заметил, что почти во всех своих стихах я словно нахожусь в диалоге с воображаемым собеседником, обращаясь к нему и ожидая ответа.

Наверное, это так. Привычно и давно принимая свойственное любому творческому человеку одиночество, тем не менее в своем внутреннем мире я не одна… И даже в самую глухую минуту оставленности в полной пустоте и тишине слабеньким пульсом бьется предчувствие человека», — написала Елена Безрукова.

Записаться на вечер поэзии можно у Ольги Наумкиной Вконтакте, Fecebook или Instagram.

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