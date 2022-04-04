Барнаульцам сыграют хиты группы Queen с оркестром

18 апреля в Барнауле в ДК Моторостроителей пройдет концерт трибьют-группы Queen с оркестром.

Музыканты группы «Radio Queen» представят барнаульцам шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром.

«Это наиболее успешное шоу с музыкой „Queen“, славящееся своим трепетным отношением к наследию группы. На концерте прозвучат любимые хиты группы: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие», — сообщают организаторы.

Артисты создадут атмосферу живого концерта, а симфонический оркестр раскроет все великолепие музыки, уже ставшей легендарной.

Начало в 19:00. Цена билета 1500−3500 рублей.

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