Барнаульцам сыграют хиты группы Queen с оркестром

Музыканты группы «Radio Queen» представят барнаульцам шоу «Богемская рапсодия» с симфоническим оркестром.

«Это наиболее успешное шоу с музыкой „Queen“, славящееся своим трепетным отношением к наследию группы. На концерте прозвучат любимые хиты группы: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие», — сообщают организаторы.