Названа лучшая песня года

За победу в номинации боролись композиции Bad Habits в исполнении британца Эда Ширана, A Beautiful Noise Алишии Кис и Брэнди Карлайл, Happier Than Ever Билли Айлиш, Kiss Me More рэп-дуэта Доджа Кэт и SZA, Montero в исполнении рэпер Lil Nas X и Peaches троицы Джастина Бибера, Дезманна Эванса и Эштона Симмондса, пишут «Известия».

Лучшим новым исполнителем признана Оливия Родриго. Кроме нее за победу в данной номинации боролись Аруж Афтаб, Джимми Аллен, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, и Saweetie.

Лучшее рок-исполнение — Making A Fire группы Foo Fighters. Награда за лучшее метал-исполнение досталась The Alien группы Dream Theater.

В номинации поп-музыки победу присудили песня Drivers License Оливии Родриго, а лучший поп-альбом — Love for Sale Леди Гага и Тони Беннетта.

Лучшей танцевальной / электронной записью стала Alive Rüfüs Du Sol, лучшим танцевальным альбомом — Subconsciously Black Coffee.

Лучшим рок-альбомом признан Medicine At Midnight группы Foo Fighters. Награда за лучшее метал-исполнение досталась The Alien группы Dream Theater. «Грэмми» за лучшее традиционное R&B исполнение награждена H.E.R. за композицию Fight For You

За лучшую рэп-композицию премию получили Канье Уэст и Jay-Z (Jail), а за лучший альбом в стиле рэп— Tyler, the Creator (Call Me If You Get Lost), пишет «Интерфакс».

Ранее стало известно, какой фильм получил премию «Оскар», а какой — «Золотую малину».