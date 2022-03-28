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«АнтиОскар»: какой фильм назвали самым худшим на «Золотой малине»

Театральная постановка «Диана. Мюзикл», выпущенная на Netflix, стала худшим фильмом года по версии премии «Золотая малина», которую еще называют «антиОскар».

«Диана. Мюзикл»
«Диана. Мюзикл»
Скрин с трейлера

Мюзикл о жизни принцессы Дианы «победил» еще в пяти номинациях — худший сценарий, худшая режиссерская работа, худшие женские роли первого и второго плана — их исполнили Жанна де Ваал и Джуди Кэй.

Также «Золотая малина 2022» отметила фильм «Космический Джем: Новое поколение» в номинации «Худший ремейк, сиквел или плагиат». Главную роль в нем исполнил баскетболист Леброн Джеймс — ему дали «малину» за худшую мужскую роль.

Американца Джареда Лето признали самым неудачным актером второго плана в фильме «Дом Gucci».

Худшей ролью Брюса Уиллиса стала работа в фильме «Звездный рубеж». Организаторам конкурса пришлось выбирать худшую из его ролей в восьми картинах. Все эти фильмы, снятые в 2021 году, назвали неудачными, пишет «МК».

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