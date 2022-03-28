«АнтиОскар»: какой фильм назвали самым худшим на «Золотой малине»

Мюзикл о жизни принцессы Дианы «победил» еще в пяти номинациях — худший сценарий, худшая режиссерская работа, худшие женские роли первого и второго плана — их исполнили Жанна де Ваал и Джуди Кэй.
Также «Золотая малина 2022» отметила фильм «Космический Джем: Новое поколение» в номинации «Худший ремейк, сиквел или плагиат». Главную роль в нем исполнил баскетболист Леброн Джеймс — ему дали «малину» за худшую мужскую роль.
Американца Джареда Лето признали самым неудачным актером второго плана в фильме «Дом Gucci».
Худшей ролью Брюса Уиллиса стала работа в фильме «Звездный рубеж». Организаторам конкурса пришлось выбирать худшую из его ролей в восьми картинах. Все эти фильмы, снятые в 2021 году, назвали неудачными, пишет «МК».