«АнтиОскар»: какой фильм назвали самым худшим на «Золотой малине»

Театральная постановка «Диана. Мюзикл», выпущенная на Netflix, стала худшим фильмом года по версии премии «Золотая малина», которую еще называют «антиОскар».

Мюзикл о жизни принцессы Дианы «победил» еще в пяти номинациях — худший сценарий, худшая режиссерская работа, худшие женские роли первого и второго плана — их исполнили Жанна де Ваал и Джуди Кэй.

Также «Золотая малина 2022» отметила фильм «Космический Джем: Новое поколение» в номинации «Худший ремейк, сиквел или плагиат». Главную роль в нем исполнил баскетболист Леброн Джеймс — ему дали «малину» за худшую мужскую роль.

Американца Джареда Лето признали самым неудачным актером второго плана в фильме «Дом Gucci».

Худшей ролью Брюса Уиллиса стала работа в фильме «Звездный рубеж». Организаторам конкурса пришлось выбирать худшую из его ролей в восьми картинах. Все эти фильмы, снятые в 2021 году, назвали неудачными, пишет «МК».