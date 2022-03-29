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Раскрыт третий хедлайнер рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске

Вадим Самойлов, основатель и лидер легендарной группы «Агата Кристи», приедет в Бийск на рок-фестиваль «Ветер Сибири», сообщили организаторы во «ВКонтакте».

Вадим Самойлов, экс-лидер группы "Агата Кристи".
Вадим Самойлов, экс-лидер группы "Агата Кристи".
СС0.

Напомним, с 12 по 14 августа в Бийске на территории бывшего аэропорта пройдет Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири».

Ранее объявили двух хедлайнеров, которые выступят на мероприятии — «Звери» и «Сплин».

«Друзья, а вот и третий хедлайнер нашего фестиваля. Вадим Самойлов — основатель и лидер легендарной рок-группы „Агата Кристи“, на песнях которой выросло не одно поколение слушателей. Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен стали всенародным хитами! „Агата Кристи“ просуществовала более 20 лет», — рассказали организаторы.

В настоящее время Вадим выступает с сольными концертами и ведет активную гастрольную деятельность, а также продолжил проект «Агата Кристи» и выпустил к 30-летию группы сингл «Где-то между».

Также на фестиваль приедут около 30 известных в России коллективов. На сайте мероприятия анонсированы «План Ломоносова», «Слот», «Тараканы», «Ария», «Кис-Кис», «Анимация», Animal ДжаZ, «Северный флот», Найк Борзов и другие.

Купить билеты можно на официальном сайте. Один билет действует на все три дня фестиваля, билеты на отдельные дни не продаются. Цена — от 3500 (фан-зона) до 15 тыс. рублей (VIP-зона).

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