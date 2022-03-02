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Организаторы рок-фестиваля в Бийске рассказали, в каких условиях «в голом поле» будут жить три дня зрители

С 12 по 14 августа в Бийске на территории бывшего аэропорта пройдет Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». Пока объявлены два хэдлайнера — «Звери» и «Сплин». Кроме них, на фестивале выступят около 30 известных в России коллективов. Организаторы также рассказали об условиях проведения фестиваля, ответив на самые популярные вопросы зрителей.

Рок-концерт в День города.
Рок-концерт в День города.
Олег Богданов

Билеты

Купить их можно на официальном сайте. Один билет действует на все три дня фестиваля, билеты на отдельные дни не продаются. Цена — от 3500 (фан-зона) до 15 тыс. рублей (VIP-зона).

Билет на входе заменят специальным браслетом. По нему можно будет спокойно входить и выходить с закрытой территории в любое время суток.

Можно присутствовать несовершеннолетним вместе с родителями (при себе необходимо иметь документы подтверждающие родство), либо с совершеннолетним сопровождающим (при наличии нотариально заверенного разрешения от родителей/опекунов).

Детям младше 14-лет билет покупать не нужно.

Рок-концерт в День города.
Рок-концерт в День города.
Олег Богданов

Где жить

Организаторы предлагают два варианта — арендовать место под свою палатку в палаточном городке (1100 рублей на три дня) или же арендовать жилье или номер непосредственно в Бийске.

В палаточном лагере участники имеют право занять не более 12 кв.м. В одной палатке могут жить до 4-х человек.

За сохранность вещей в палатке никто не будет нести ответственность, но ценные можно будет сдать в камеру хранения.

В палаточном лагере также будут установлены санитарные зоны с туалетом и раковинами.

Концерт в честь The Beatles на крыше ИД &quot;Алтапресс&quot;
Концерт в честь The Beatles на крыше ИД «Алтапресс»
Андрей Луковский

Как добраться

Из Бийска будут ежедневно ходить фестивальные шаттлы.

Отправление от Ж/Д вокзала Бийска до площадки фестиваля будет каждый час с 12:00 до 22:00 в четверг, с 8:00 до 12:00 в понедельник и каждые 15 минут с 7:00 до 01:00 в пятницу, субботу и воскресенье.

Цена билета — 50 рублей. Время в пути — 20 минут.

Александр Васильев и группа &quot;Сплин&quot; в Барнауле.
Александр Васильев и группа «Сплин» в Барнауле.
Оксана Килина.

Что есть и пить

Проносить воду и алкоголь на фестиваль с собой не разрешается. Вода в неограниченном количестве и бесплатно будет предоставляться организаторами на площадке.

Также здесь будут продавать пиво. Распитие крепкого алкоголя, кальяны будут строго запрещены.

Запрещено проносить с собой любые консервы в металлических и стеклянных банках, любые продукты, которые испортятся без холодильника.

На территории будет установлен большой фуд-корт с ресторанным питанием, большое количество точек питания. Также будет открыта дежурная аптека, где можно будет купить не рецептурные препараты.

&quot;Сплин&quot; выступил в Омске в рамках Megafonlive.
«Сплин» выступил в Омске в рамках Megafonlive.
altapress.ru

Личный транспорт

На территории будет работать внутренняя платная парковка. Стоимость аренды — 1300 рублей.

Организаторы посоветовали покупать билет на парковку вместе с входным, поскольку на месте оно будет стоить значительно дороже.

Также будет доступна специализированная парковка с подключением к коммуникациям. Стоимость такой парковки — 4000 за все время фестиваля.

Организаторы также предупредили тех, кто хочет ночевать в машине, что на парковке будут установлены только туалеты — об умывании придется позаботиться самим.

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