Организаторы рок-фестиваля в Бийске рассказали, в каких условиях «в голом поле» будут жить три дня зрители

С 12 по 14 августа в Бийске на территории бывшего аэропорта пройдет Первый международный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири». Пока объявлены два хэдлайнера — «Звери» и «Сплин». Кроме них, на фестивале выступят около 30 известных в России коллективов. Организаторы также рассказали об условиях проведения фестиваля, ответив на самые популярные вопросы зрителей.

Билеты

Купить их можно на официальном сайте. Один билет действует на все три дня фестиваля, билеты на отдельные дни не продаются. Цена — от 3500 (фан-зона) до 15 тыс. рублей (VIP-зона).

Билет на входе заменят специальным браслетом. По нему можно будет спокойно входить и выходить с закрытой территории в любое время суток.

Можно присутствовать несовершеннолетним вместе с родителями (при себе необходимо иметь документы подтверждающие родство), либо с совершеннолетним сопровождающим (при наличии нотариально заверенного разрешения от родителей/опекунов).

Детям младше 14-лет билет покупать не нужно.

Рок-концерт в День города. Олег Богданов

Где жить

Организаторы предлагают два варианта — арендовать место под свою палатку в палаточном городке (1100 рублей на три дня) или же арендовать жилье или номер непосредственно в Бийске.

В палаточном лагере участники имеют право занять не более 12 кв.м. В одной палатке могут жить до 4-х человек.

За сохранность вещей в палатке никто не будет нести ответственность, но ценные можно будет сдать в камеру хранения.

В палаточном лагере также будут установлены санитарные зоны с туалетом и раковинами.

Концерт в честь The Beatles на крыше ИД «Алтапресс» Андрей Луковский

Как добраться

Из Бийска будут ежедневно ходить фестивальные шаттлы.

Отправление от Ж/Д вокзала Бийска до площадки фестиваля будет каждый час с 12:00 до 22:00 в четверг, с 8:00 до 12:00 в понедельник и каждые 15 минут с 7:00 до 01:00 в пятницу, субботу и воскресенье.

Цена билета — 50 рублей. Время в пути — 20 минут.

Александр Васильев и группа «Сплин» в Барнауле. Оксана Килина.

Что есть и пить

Проносить воду и алкоголь на фестиваль с собой не разрешается. Вода в неограниченном количестве и бесплатно будет предоставляться организаторами на площадке.

Также здесь будут продавать пиво. Распитие крепкого алкоголя, кальяны будут строго запрещены.

Запрещено проносить с собой любые консервы в металлических и стеклянных банках, любые продукты, которые испортятся без холодильника.

На территории будет установлен большой фуд-корт с ресторанным питанием, большое количество точек питания. Также будет открыта дежурная аптека, где можно будет купить не рецептурные препараты.

«Сплин» выступил в Омске в рамках Megafonlive. altapress.ru

Личный транспорт

На территории будет работать внутренняя платная парковка. Стоимость аренды — 1300 рублей.

Организаторы посоветовали покупать билет на парковку вместе с входным, поскольку на месте оно будет стоить значительно дороже.

Также будет доступна специализированная парковка с подключением к коммуникациям. Стоимость такой парковки — 4000 за все время фестиваля.

Организаторы также предупредили тех, кто хочет ночевать в машине, что на парковке будут установлены только туалеты — об умывании придется позаботиться самим.