Петербургский баритон споет для барнаульцев «Королеву красоты», «Голубую тайгу» и другие советские хиты

Солист исполнит известные советские хиты на музыку композитора Бабаджаняна: «Королева красоты», «Голубая тайга», «Улыбнись», Будь со мной", «В нежданный час», «Встреча», «Воспоминание», «Позови меня», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Ноктюрн», «Не спеши», «Чертово колесо», «Твои следы», «Верни мне музыку» и многие другие.

«Сегодня имя Сергея Зыкова хорошо известно поклонникам вокального искусства во многих городах России, где проходят его сольные концерты в сопровождении ведущих оркестров и музыкальных коллективов. Успех его концертов обеспечивается высоким вокальным мастерством, глубиной проникновения в суть исполняемых произведений, а также интересными и неординарными по содержанию программами», — говорит пресс-служба оркестра.