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Петербургский баритон споет для барнаульцев «Королеву красоты», «Голубую тайгу» и другие советские хиты

4 и 5 марта на сцене концертного зала «Сибирь» состоятся сольные концерты блистательного петербургского баритона, солиста «Петербург-концерта», лауреата международных конкурсов Сергея Зыкова в сопровождении оркестра «Сибирь».

Сергей Зыков и оркестр "Сибирь"
Сергей Зыков и оркестр "Сибирь"
Оркестр "Сибирь"

Солист исполнит известные советские хиты на музыку композитора Бабаджаняна: «Королева красоты», «Голубая тайга», «Улыбнись», Будь со мной", «В нежданный час», «Встреча», «Воспоминание», «Позови меня», «Благодарю тебя», «Свадьба», «Ноктюрн», «Не спеши», «Чертово колесо», «Твои следы», «Верни мне музыку» и многие другие.

«Сегодня имя Сергея Зыкова хорошо известно поклонникам вокального искусства во многих городах России, где проходят его сольные концерты в сопровождении ведущих оркестров и музыкальных коллективов. Успех его концертов обеспечивается высоким вокальным мастерством, глубиной проникновения в суть исполняемых произведений, а также интересными и неординарными по содержанию программами», — говорит пресс-служба оркестра.

Сергей Зыков — выпускник Академии оперных певцов Мариинского театра. Свое мастерство он многократно подтверждал на многих конкурсах — «Весна романса-2005», «Романсиада-2007» и других.

4 марта концерт состоится в 18:30, 5 марта — в 17:00. Цена билета — 400−500 рублей.

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