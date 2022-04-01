Испанские страсти на русских инструментах исполнит алтайский оркестр

В зале прозвучит музыка зарубежных и российских композиторов: И. Альбениса, Э. Лекуоны, М. де Фалья, Ж. Бизе, а также Н. Римского-Корсакова, А. Хачатуряна и других.

Музыку сыграет великорусский оркестр «Сибирь» им. Борисова, дирижер — Дмитрий Домошонкин.

Начало в 17:00, цена билета — 300 рублей.

Напомним, что 6 апреля в концертном зале АГИК в честь своего дня рождения Барнаульский духовой оркестр подготовил программу «Парад солистов», где музыканты смогут представить зрителям свой талант и красоту инструмента во всей красе.