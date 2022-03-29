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Барнаульский духовой оркестр устроит свой «парад солистов»

6 апреля в концертном зале АГИК в честь своего дня рождения Барнаульский духовой оркестр подготовил программу «Парад солистов», где музыканты смогут представить зрителям свой талант и красоту инструмента во всей красе.

Духовой оркестр Барнаула.
Духовой оркестр Барнаула.
Виктория Паршкова.

В программе -- музыка русских и зарубежных композиторов для солирующих духовых и ударных инструментов, групп инструментов духового оркестра.

В концерте прозвучат произведения для флейты, кларнета, гобоя, контрафагота, саксофона, трубы, тромбона, тубы и ударных инструментов.

Солисты: заслуженный артист России Юрий Черноусов (флейта), Иван Наумов (труба), Вадим Глушков (саксофон), Алексей Иванов (туба), Сергей Буров (ударные). Солистки: лауреаты международных конкурсов, участницы и финалистки проекта «Поверь в себя» Виктория Цой, Софья Стеценко.

Ведущая — Вера Климанова. Дирижер — Сергей Белоусов. Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Онищенко.

Начало в 18:30. Цена билета 250 рублей. Билет доступен по «Пушкинской карте».

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