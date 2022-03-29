Барнаульский духовой оркестр устроит свой «парад солистов»

В программе -- музыка русских и зарубежных композиторов для солирующих духовых и ударных инструментов, групп инструментов духового оркестра.
В концерте прозвучат произведения для флейты, кларнета, гобоя, контрафагота, саксофона, трубы, тромбона, тубы и ударных инструментов.
Солисты: заслуженный артист России Юрий Черноусов (флейта), Иван Наумов (труба), Вадим Глушков (саксофон), Алексей Иванов (туба), Сергей Буров (ударные). Солистки: лауреаты международных конкурсов, участницы и финалистки проекта «Поверь в себя» Виктория Цой, Софья Стеценко.
Ведущая — Вера Климанова. Дирижер — Сергей Белоусов. Художественный руководитель и главный дирижер — Александр Онищенко.
Начало в 18:30. Цена билета 250 рублей. Билет доступен по «Пушкинской карте».