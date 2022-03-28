На шоу «Маска» рассекретили участника в костюме Леопарда

На шоу «Маска» разоблачили еще одного участника. На этот раз — в костюме Леопарда.

Под личиной дикого зверя оказалась нежная певица Мари Краймбрери, пишет «КП».

Судьи единодушно отгадали участницу.

В прощальном слове Мари эмоционально призналась: «Вы не представляете, как я счастлива, что была здесь, я с первого шоу хотела здесь оказаться, говорила в интервью «Возьмите меня в «Маску»!" Мне так нравится здесь участвовать, здесь столько классных артистов, которых я отгадать не могу».

Напоследок певица спела песню Валерии «Отпусти меня».

В предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Джокер (Наваи Бакиров), Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева), Пса (Роман Костомаров), Осьминога (Наталья Подольская).

Третий сезон шоу «Маска» стартовали 13 февраля.

Всего участвуют 14 человек — это известные актеры, певцы, шоумены, блогеры. Их оценивают и пытаются отгадать звездные судьи: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов.