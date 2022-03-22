На шоу «Маска» разоблачили участницу в костюме Осьминога

20 марта на канале НТВ прошел новый выпуск шоу «Маска». На нем рассекретили участницу в костюме Осьминога.

Под маскарадным нарядом оказалась певица Наталья Подольская — и все жюри отгадали ее.

Разоблаченная участница на самом деле была рада, что ее голос узнали — по ее мнению, для артиста это большой комплимент.

В предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Джокер (Наваи Бакиров), Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева) и Пса (Роман Костомаров).

Третий сезон шоу «Маска» стартовали 13 февраля.

Всего участвуют 14 человек — это известные актеры, певцы, шоумены, блогеры. Их оценивают и пытаются отгадать звездные судьи: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов.