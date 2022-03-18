В Барнауле ищут красивых и талантливых леди и мистеров

22 апреля в Барнауле пройдет ежегодный конкурс «Мисс и Мистер Барнаула». К участию приглашаются молодые люди до 30 лет.

В Барнауле выбрали "Мисс и Мистер Алтай"

Девушка-победительница отправится на всероссийский конкурс «Мисс Юга России», а мужчина — на конкурс «Мистер Россия», который пройдет в Ростове-на-Дону.

Участникам нужно будет преподнести себя в лучшем свете — подготовить яркую визитку, научиться дефилировать, позировать для фото и показать все свои таланты.

Кастинг проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Попробовать себя можно будет 22, 22 и 23 марта. Для этого нужно подойти к 18:00 в офис 1307 по адресу пр. Красноармейский, 72.

Записаться на кастинг можно по телефону 8−962−792−40−05.

Здесь можно посмотреть, как подобный конкурс проходил в прошлом году.

Напомним, ранее прошел конкурс «Миссис Барнаул — 2021». Участие в нем принимали замужние девушки.