В Барнауле ищут красивых и талантливых леди и мистеров

Девушка-победительница отправится на всероссийский конкурс «Мисс Юга России», а мужчина — на конкурс «Мистер Россия», который пройдет в Ростове-на-Дону.
Участникам нужно будет преподнести себя в лучшем свете — подготовить яркую визитку, научиться дефилировать, позировать для фото и показать все свои таланты.
Кастинг проводит модельное агентство Татьяны Жилиной. Попробовать себя можно будет 22, 22 и 23 марта. Для этого нужно подойти к 18:00 в офис 1307 по адресу пр. Красноармейский, 72.
Записаться на кастинг можно по телефону 8−962−792−40−05.
Здесь можно посмотреть, как подобный конкурс проходил в прошлом году.
Напомним, ранее прошел конкурс «Миссис Барнаул — 2021». Участие в нем принимали замужние девушки.