Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

В Барнауле пройдет фестиваль инструментальной музыки

25−27 марта в Барнауле пройдет VIII открытый краевой фестиваль-конкурс инструментальной музыки «Звени, струна!» имени Е.И. Борисова.

Оркестр "Сибирь"
Оркестр "Сибирь"
Предоставлено коллективом

В фестивале-конкурсе принимают участие детские и взрослые инструментальные коллективы — оркестры, смешанные ансамбли (трио, дуэты) народных инструментов России, любительских и муниципальных коллективов и других учреждений.

Концертные программы пройдут в концертном зале «Сибирь». 25 и 26 марта в 11:00 будут конкурсные прослушивания инструментальных коллективов, 27 марта в 15:00 — гала-концерт победителей.

Также на фестивале запланированы внеконкурсные программы.

25 марта в 18:30 выступит ансамбля солистов Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии. Дирижер — лауреат всероссийского конкурса дирижеров Рустам Дильмухаметов.

26 марта в 17:00 пройдет концерт «Русская мозаика» оркестра «Сибирь» им. Борисова. Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист России Николай Комиссаров.

Цена билетов — 150−300 рублей.

Первый фестиваль «Звени, струна» прошел в ноябре 2000 года. Фестиваль был посвящён 30-летию творческой деятельности Государственного Великорусского оркестра «Сибирь».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене