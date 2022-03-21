В Барнауле пройдет фестиваль инструментальной музыки

В фестивале-конкурсе принимают участие детские и взрослые инструментальные коллективы — оркестры, смешанные ансамбли (трио, дуэты) народных инструментов России, любительских и муниципальных коллективов и других учреждений.

Концертные программы пройдут в концертном зале «Сибирь». 25 и 26 марта в 11:00 будут конкурсные прослушивания инструментальных коллективов, 27 марта в 15:00 — гала-концерт победителей.

Также на фестивале запланированы внеконкурсные программы.

25 марта в 18:30 выступит ансамбля солистов Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии. Дирижер — лауреат всероссийского конкурса дирижеров Рустам Дильмухаметов.

26 марта в 17:00 пройдет концерт «Русская мозаика» оркестра «Сибирь» им. Борисова. Художественный руководитель и главный дирижер заслуженный артист России Николай Комиссаров.

Цена билетов — 150−300 рублей.

Первый фестиваль «Звени, струна» прошел в ноябре 2000 года. Фестиваль был посвящён 30-летию творческой деятельности Государственного Великорусского оркестра «Сибирь».