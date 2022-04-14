Музыку из легендарного мюзикла «Собор Парижской Богоматери» сыграют в Барнауле

Партитура композитора Риккардо Коччанте будет представлена в новом прочтении, которое специально для Русского камерного оркестра создал барнаульский музыкант Андрей Земсков.

«Мюзикл Риккардо Коччанте, наполненный прекрасными мелодиями и завоевавший сердца всего мира, теперь можно увидеть и услышать на нашей сцене! Мы представляем концертную версию мюзикла, но обаяние живого звука оставляет далеко позади самую искусную запись и обеспечивает эмоциональный накал, сравнимый с воздействием полнометражной театральной постановки», — рассказывают в оркестре.