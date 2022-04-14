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Музыку из легендарного мюзикла «Собор Парижской Богоматери» сыграют в Барнауле

25 апреля в Барнауле в концертном зале Русского камерного оркестра (пр. Комсомольский, 108а) музыканты исполнят композиции из мюзикла «Собор Парижской Богоматери».

Мюзикл "Собор Парижской Богоматери"
Мюзикл "Собор Парижской Богоматери"
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Партитура композитора Риккардо Коччанте будет представлена в новом прочтении, которое специально для Русского камерного оркестра создал барнаульский музыкант Андрей Земсков.

«Мюзикл Риккардо Коччанте, наполненный прекрасными мелодиями и завоевавший сердца всего мира, теперь можно увидеть и услышать на нашей сцене! Мы представляем концертную версию мюзикла, но обаяние живого звука оставляет далеко позади самую искусную запись и обеспечивает эмоциональный накал, сравнимый с воздействием полнометражной театральной постановки», — рассказывают в оркестре.

Историю Эсмеральды и Квазимодо исполнят артисты музыкального театра — Ксения Ильина, Андрей Булгаков, Михаил Басов, Насими Нариманов, Азамат Нугуманов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Начало концерта в 18:30. Цена билета — 250−350 рублей.

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