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Музыку автора советского хита «Королева красоты» исполнят в Барнауле

21 апреля в Барнауле в концертном зале АГИК (пр. Ленина, 66) пройдет концерт Барнаульского духового оркестра «Верни мне музыку». В программе — песни армянского и советского композитора Арно Бабаджаняна.

Барнаульский духовой оркестр
Барнаульский духовой оркестр

Оркестр исполнит популярные песни мюзиклов и вокальные джазовые стандарты из репертуара самых известных зарубежных исполнительниц.

Также прозвучат патриотические песни российских композиторов, популярные мелодии ушедшего столетия, прочно вошедшие в репертуар духовых оркестров.

Солистка — лауреат международных конкурсов, финалистка проекта «Поверь в себя» Виктория Цой. Ведущая — Вера Климанова. Художественный руководитель и главный дирижёр — Александр Онищенко.

Начало в 18:30, цена билета 250 рублей.

Что известно о композиторе

Арно Бабаджанян — народный артист СССР, композитор, пианист и педагог.

Публике он наиболее известен по таким советским хитам, как «Королева красоты», «Чертово колесо», «Свадьба», «Лучший город Земли», «Верни мне музыку», «Память» и другим.

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