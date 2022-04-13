Музыку автора советского хита «Королева красоты» исполнят в Барнауле

Оркестр исполнит популярные песни мюзиклов и вокальные джазовые стандарты из репертуара самых известных зарубежных исполнительниц.
Также прозвучат патриотические песни российских композиторов, популярные мелодии ушедшего столетия, прочно вошедшие в репертуар духовых оркестров.
Солистка — лауреат международных конкурсов, финалистка проекта «Поверь в себя» Виктория Цой. Ведущая — Вера Климанова. Художественный руководитель и главный дирижёр — Александр Онищенко.
Начало в 18:30, цена билета 250 рублей.
Что известно о композиторе
Арно Бабаджанян — народный артист СССР, композитор, пианист и педагог.
Публике он наиболее известен по таким советским хитам, как «Королева красоты», «Чертово колесо», «Свадьба», «Лучший город Земли», «Верни мне музыку», «Память» и другим.