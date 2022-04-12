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Пончик выбыл из шоу «Маска» — кто прятался в кондитерском изделии

На музыкальном шоу «Маска» на НТВ разоблачили очередного участника. В костюме Пончика пряталась советская актриса и певицы 69-летняя Ирина Понаровская.

Пончик в шоу "Маска"
Пончик в шоу "Маска"
Скрин из видео

Не все члены жюри угадали, кто прячется в кондитерском изделии. Филипп Киркоров был уверен, что там находится Наргиз Закирова, а Регина Тодоренко считала, что там Ия Нинидзе.

«Ее творческая карьера началась в 1971 году, обладательница трех татуировок божьих коровок, певица, которая в моей юности повысила мою самооценку песней «Ты мой бог». Я считаю, что там Ирина Понаровская, — угадал Тимур Батрутдинов.

«Я так счастлива, что была перед вашим судом, что вы меня отгадывали, что многие меня узнали. Вы не представляете, как мне хотелось открыться вам», — призналась выбывшая участница.

В предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Джокер (Наваи Бакиров), Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева), Пса (Роман Костомаров), Осьминога (Наталья Подольская), Леопарда (Мари Краймбрери), Малыша (Руслан Алехно).

Напомним, третий сезон шоу «Маска» идет на телеканале НТВ с 13 февраля.

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