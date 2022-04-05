На шоу «Маска» распрощались с участником в костюме Малыша

На шоу «Маска» разоблачили очередного участника — Малыша. Под младенческой личиной оказался певец Руслан Алехно.

Из жюри практически никто не угадал певца, кроме Тимура Батрутдинова — поэтому были очень сильно удивлены.

Руслан Алехно — это белорусский эстрадный певец и композитор, победитель конкурса «Народный артист» в 2004 году на телеканале «Россия-1», участник «Евровидения-2008», победитель третьего сезона шоу «Один в один!».

«Я безумно рад участвовать в этом шоу, что в моей судьбе было шоу „Маска“, правда», — сказал он в своем прощальном слове.

В предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Джокер (Наваи Бакиров), Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева), Пса (Роман Костомаров), Осьминога (Наталья Подольская), Леопарда (Мари Краймбрери).

Третий сезон шоу «Маска» стартовал 13 февраля.