Достойное импортозамещение. ТОП-8 новых российских сериалов, которые стоит посмотреть

Netflix отказался от российских пользователей, но это не повод расстраиваться — уж чего-чего, а разных киноплатформ у нас достаточно. И там, кстати говоря, выходят (или готовятся выйти) довольно неплохие и даже отличные сериалы. «Афиша» расскажет, что можно посмотреть.

Почка

Комедийная драма (или драматическая комедия) с Любовью Аксеновой в главной роли.

Она играет инспектора пожарной службы Наталью Кустову, у которой все хорошо — любая инспекция заканчивается максимальной прибылью.

Но внезапно Кустова заболевает — ей срочно нужна здоровая почка. Но никто из кровных родственников не спешит делиться с ней своим органом.

И снова здравствуйте

Жизнеутверждающая комедия о приключениях бандита по имени Борис. Однажды он решает завязать с криминальным прошлым, о чем он сообщает своему боссу. Тому это не понравилось — Бориса убивают.

Борис оживает в морге и знакомится со студентом Артемом. Бывший «решала» хочет выяснить, кто его убил — только на этом пути ему придется не раз воскреснуть не без помощи практиканта-медика.

В главной роли — Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова и Денис Власенко.

Сергий против нечисти

«Ведьмак» по-русски — с православием, фольклором и юмором.

Бывший священник Сергий, отстраненный от служения в церкви, стал охотником за нечистью. В процессе охоты он сталкивается со следователем Екатериной, которой только предстоит познакомиться с миром сверхъестественного.

Сергий и Катя становятся командой и вместе начинают борьбу с фольклорными злодеями — Кощеем, Баюном и прочими.

Карамора

Дебютный сериал Данилы Козловского, где он, по традиции, выступил и в качестве актера, и режиссера.

В сериале представлена альтернативная история России, в которой анархист по прозвищу Карамора раскрывает тайную организацию, которая состоит из дворянских династий Старого Света.

Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.

Нулевой пациент

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву.

Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых — а, возможно, и всей страны — зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Алиса не может ждать

Алиса в 15 лет случайно узнает, что она скоро ослепнет.

И, прежде чем она опустится в полнейшую темноту, девушка решает резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но не всем подростковым иллюзиям суждено сбыться.

Номинация

Сериал Надежды Михалковой, который называют автобиографическим — уж слишком много в нем узнаваемых линий.

По сюжету дочь известного драматурга снимает фильм со своей сестрой в главной роли. Эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат.

Бесит

Сериал, в котором снялась целая куча отечественных телезвезд — Нонна Гришаева, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Александра Бортич, Олеся Судзиловская и другие.

Это истории о странных, раздражающих и даже страшных моментах нашей жизни: домашнее насилие, безумие тик-токеров и их аудитории, требования общества к девушкам и многое другое.