Достойное импортозамещение. ТОП-8 новых российских сериалов, которые стоит посмотреть

Почка
Комедийная драма (или драматическая комедия) с Любовью Аксеновой в главной роли.
Она играет инспектора пожарной службы Наталью Кустову, у которой все хорошо — любая инспекция заканчивается максимальной прибылью.
Но внезапно Кустова заболевает — ей срочно нужна здоровая почка. Но никто из кровных родственников не спешит делиться с ней своим органом.
И снова здравствуйте
Жизнеутверждающая комедия о приключениях бандита по имени Борис. Однажды он решает завязать с криминальным прошлым, о чем он сообщает своему боссу. Тому это не понравилось — Бориса убивают.
Борис оживает в морге и знакомится со студентом Артемом. Бывший «решала» хочет выяснить, кто его убил — только на этом пути ему придется не раз воскреснуть не без помощи практиканта-медика.
В главной роли — Андрей Мерзликин, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова и Денис Власенко.
Сергий против нечисти
«Ведьмак» по-русски — с православием, фольклором и юмором.
Бывший священник Сергий, отстраненный от служения в церкви, стал охотником за нечистью. В процессе охоты он сталкивается со следователем Екатериной, которой только предстоит познакомиться с миром сверхъестественного.
Сергий и Катя становятся командой и вместе начинают борьбу с фольклорными злодеями — Кощеем, Баюном и прочими.
Карамора
Дебютный сериал Данилы Козловского, где он, по традиции, выступил и в качестве актера, и режиссера.
В сериале представлена альтернативная история России, в которой анархист по прозвищу Карамора раскрывает тайную организацию, которая состоит из дворянских династий Старого Света.
Силы этих людей далеко превосходят человеческие возможности, а их власть не знает границ. Потеряв в схватке возлюбленную и близких друзей, Карамора объявляет войну тайному обществу.
Нулевой пациент
1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят, что такое возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву.
Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров — специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых — а, возможно, и всей страны — зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.
Алиса не может ждать
Алиса в 15 лет случайно узнает, что она скоро ослепнет.
И, прежде чем она опустится в полнейшую темноту, девушка решает резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но не всем подростковым иллюзиям суждено сбыться.
Номинация
Сериал Надежды Михалковой, который называют автобиографическим — уж слишком много в нем узнаваемых линий.
По сюжету дочь известного драматурга снимает фильм со своей сестрой в главной роли. Эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат.
Бесит
Сериал, в котором снялась целая куча отечественных телезвезд — Нонна Гришаева, Ольга Кузьмина, Сергей Лавыгин, Александра Бортич, Олеся Судзиловская и другие.
Это истории о странных, раздражающих и даже страшных моментах нашей жизни: домашнее насилие, безумие тик-токеров и их аудитории, требования общества к девушкам и многое другое.