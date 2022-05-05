Голубиный салют, купеческое чаепитие, химический квест: как в Барнауле пройдет «Ночь музеев»

21 мая в Барнауле пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Разные площадки города придумали разнообразную программу. В некоторые места нельзя попасть в обычные дни. События будут проходить с 18:00 до 02:00. Куда сходить — в обзоре «Афиши».

В Барнауле прошла "Ночь музеев". 22 мая 2021 год

Краеведческий музей

Программа пройдет на двух площадках — на ул. Ползунова, 46 и пр. Красноармейском, 28.

На Ползунова пройдут показательные выступления конного клуба, студии старинного танца, мультиспортивного детского клуба.

Гостей ждет квест «Паранормальный краеведческий», разнообразные мастер-классы по домовой росписи, плетению из рогоза, созданию цветов и другие. Также в музее проведут мини-экскурсии по экспозициям и пешие экскурсии «Пешком по Петропавловской», «Городская миля», «Вдоль по Конюшенному».

На Красноармейском программу откроют исполнением народных песен и показательными выступлениями фехтовальщиков.

Здесь также пройдут мини-экскурсии, квесты, мастер-классы. Еще можно будет пострелять из лука и арбалета.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Художественный музей

Программа откроется перфомансом от художницы Насти Petra. У музея можно будет приобрести художественные сувениры.

Гости смогут попробовать себя в росписи бирдекелей, плетению пояса и чичковских ковриков. Детей порадуют разнообразными играми и пазлами.

Подготовлены лекции и игры, посвященные 100-летию СССР: «Пиво в искусстве», «Рожденные в СССР», «Музейный квартирник».

Развлекать будут музыкой от гитаристов Романа Сопова и Анастасии Полецкой и виниловыми пластинками.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

ГМИЛИКА

Старт программы обозначат запуском спортивных голубей — «Голубиный салют» от питомника отечественных пород голубей.

В усадьбе будут звучать радиотрансляции советских песен, хороводная игра пройдет во дворе.

На сцене артистки Молодежного театра Алтая прочтут произведения Надежды Тэффи, в белом зале выступят местные поэты, студенты-музыканты и студенты-актеры. Музыковед Михаил Стюхин сыграет на клавесине.

Дети могут принять участие в мастер-классах по созданию кожаного браслета, обрядовой куклы, росписи по дереву и других.

Также от ГМИЛИКА будут водить экскурсии «История одной улицы. Большая Тобольская — Льва Толстого».

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Музей «Город»

На открытии «Ночи музеев» будут играть музыканты, выступать танцоры, каратисты, кинологи, театр теней.

В музее также пройдут шоу мыльных пузырей, мастер-классы по росписи ткани, рисованию 3D-ручкой, робототехнике и другие.

В выставочном зале музея на пр. Ленина, 111 тоже будут играть музыканты, пройдут мастер-классы и экскурсии.

Галерея «Турина гора»

В ночь в галерее пройдет открытие выставок «Немеркнущий черный», «Семинские ритмы», темперных миниатюр и работ Юлии Наумовой, выполненных в мозаичной старинной технике из ценных пород дерева.

Желающие смогут расписать имбирные пряники, сделать нуарные маски и поучаствовать в викторине, получив вкусные призы из Узбекистана.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Музей «Мир времени»

Весь вечер на площадке будет идти экскурсия «Необычные и загадочные вещи» и «Погружение в СССР». На улице будут транслировать советские мультфильмы.

Музей «Горная аптека»

В музее устроят гастрономическую акцию по приготовление праздничного торта «Таблетка». Также здесь пройдет гастрономическая экскурсия «Купеческое чаепитие».

Все желающие смогут сходить «в гости к провизору» и послушать музыку от Александра Волокитина.

Гастрономическая экскурсия в «Горной аптеке». Анна Зайкова.

Галерея UNIVERSUM

Гостей будут развлекать десятками мастер-классов: от создания кулонов из шерсти до хохломской росписи и гончарного дела.

Также в галерее можно посмотреть работы алтайского художника — анималиста Юлии Неприятель и работы участников — победителей международного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Еще можно будет послушать лекции про искусство в Сибири и влияние искусственного интеллекта на живопись.

Музей политехнического университета им. Ползунова

Гостей ждет выставка бронетанковой техники и военного снаряжения, экскурсии в Центр детского научного творчества, танцевально-театрализованное представление, «химический квест», научные выставки и строительные мастер-классы.

Также все желающие смогут посмотреть шоу химических и физических экспериментов.

Музей археологии и этнографии Алтая АГУ

Здесь откроется новая выставка уникальных берестяных изделий тюркского и монгольского времени. Экскурсовод расскажет, как бересту использовали в древности, а потом все желающие смогут попробовать что-нибудь из нее сделать.

Также гостям расскажут о военном деле древнего населения Алтая и древних алтайских артефактах.

Музей анатомии животных АГАУ

Здесь можно увидеть разные мумии и скелеты животных от страуса до кенгуру, а также попробовать себя в изготовлении музейного препарата.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС по Алтайскому краю

Узнать историю развития пожарного дела на Алтае, пофотографироваться в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных, посмотреть современные и ретро-пожарные автомобили можно будет по адресу ул. Интернациональная, 58.

Музей истории дорог Алтая

На выставке в музее можно будет узнать, как строился Чуйский тракт и какими средствами, увидеть ретроавтомобили первой половины ХХ века и камнерезное наследие колыванских мастеров.

Также здесь пройдет концертная программа.

Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина

На площадке можно послушать дуэт аккордеонистов-виртуозов, поесть полевой кухни, посетить обзорные экскурсии — «Ретро-машины», «Советский автопром», «Первые американские автомобили» и другие.

Специально для водителей — психологическая разгрузка «Маска»: разбей свою проблему (изготовление лица противника из гипса) и съешь свою проблему (изготовление лица противника из торта).

Еще тут можно прикупить конфеты в виде дорожных знаков — чтобы при случае подарить сотруднику ДПС.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Музей «Мир камня»

Всех желающих сводят на экскурсию на Барнаульский сереброплавильный завод — водить их будут в течение дня, каждый час в 12:00.

В самом музее проведут программы, где расскажут о самых интересных минералах Алтая.

Музей истории АГМУ и медицины Алтая

Весь вечер здесь будут идти обзорные экскурсии по залам музея по разделам истории медицины Алтая: китайская, вьетнамская медицина, история развития аптечного дела на Алтае, сестринское дело на Алтае, история развития стоматологии и другим.

Клуб — музей частных коллекций

В музее на пр. Ленина, 107 проведут несколько экскурсий — на них расскажут о советских елочных игрушках, педальных машинках, новогодних традициях.

Галерея современного искусства «Код»

Совершенно новая площадка откроется в Барнауле в «Ночь музеев» по адресу — ул. Гоголя, 76, «Доходный дом Аверина».

Здесь будет работать фотозона, выставка цветочных композиций и изделий из стекла, перфоманс Body-art. И, конечно, в галерее можно будет пообщаться с современными художниками.