Голубиный салют, купеческое чаепитие, химический квест: как в Барнауле пройдет «Ночь музеев»

Краеведческий музей
Программа пройдет на двух площадках — на ул. Ползунова, 46 и пр. Красноармейском, 28.
На Ползунова пройдут показательные выступления конного клуба, студии старинного танца, мультиспортивного детского клуба.
Гостей ждет квест «Паранормальный краеведческий», разнообразные мастер-классы по домовой росписи, плетению из рогоза, созданию цветов и другие. Также в музее проведут мини-экскурсии по экспозициям и пешие экскурсии «Пешком по Петропавловской», «Городская миля», «Вдоль по Конюшенному».
На Красноармейском программу откроют исполнением народных песен и показательными выступлениями фехтовальщиков.
Здесь также пройдут мини-экскурсии, квесты, мастер-классы. Еще можно будет пострелять из лука и арбалета.
Художественный музей
Программа откроется перфомансом от художницы Насти Petra. У музея можно будет приобрести художественные сувениры.
Гости смогут попробовать себя в росписи бирдекелей, плетению пояса и чичковских ковриков. Детей порадуют разнообразными играми и пазлами.
Подготовлены лекции и игры, посвященные 100-летию СССР: «Пиво в искусстве», «Рожденные в СССР», «Музейный квартирник».
Развлекать будут музыкой от гитаристов Романа Сопова и Анастасии Полецкой и виниловыми пластинками.
ГМИЛИКА
Старт программы обозначат запуском спортивных голубей — «Голубиный салют» от питомника отечественных пород голубей.
В усадьбе будут звучать радиотрансляции советских песен, хороводная игра пройдет во дворе.
На сцене артистки Молодежного театра Алтая прочтут произведения Надежды Тэффи, в белом зале выступят местные поэты, студенты-музыканты и студенты-актеры. Музыковед Михаил Стюхин сыграет на клавесине.
Дети могут принять участие в мастер-классах по созданию кожаного браслета, обрядовой куклы, росписи по дереву и других.
Также от ГМИЛИКА будут водить экскурсии «История одной улицы. Большая Тобольская — Льва Толстого».
Музей «Город»
На открытии «Ночи музеев» будут играть музыканты, выступать танцоры, каратисты, кинологи, театр теней.
В музее также пройдут шоу мыльных пузырей, мастер-классы по росписи ткани, рисованию 3D-ручкой, робототехнике и другие.
В выставочном зале музея на пр. Ленина, 111 тоже будут играть музыканты, пройдут мастер-классы и экскурсии.
Галерея «Турина гора»
В ночь в галерее пройдет открытие выставок «Немеркнущий черный», «Семинские ритмы», темперных миниатюр и работ Юлии Наумовой, выполненных в мозаичной старинной технике из ценных пород дерева.
Желающие смогут расписать имбирные пряники, сделать нуарные маски и поучаствовать в викторине, получив вкусные призы из Узбекистана.
Музей «Мир времени»
Весь вечер на площадке будет идти экскурсия «Необычные и загадочные вещи» и «Погружение в СССР». На улице будут транслировать советские мультфильмы.
Музей «Горная аптека»
В музее устроят гастрономическую акцию по приготовление праздничного торта «Таблетка». Также здесь пройдет гастрономическая экскурсия «Купеческое чаепитие».
Все желающие смогут сходить «в гости к провизору» и послушать музыку от Александра Волокитина.
Галерея UNIVERSUM
Гостей будут развлекать десятками мастер-классов: от создания кулонов из шерсти до хохломской росписи и гончарного дела.
Также в галерее можно посмотреть работы алтайского художника — анималиста Юлии Неприятель и работы участников — победителей международного конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Еще можно будет послушать лекции про искусство в Сибири и влияние искусственного интеллекта на живопись.
Музей политехнического университета им. Ползунова
Гостей ждет выставка бронетанковой техники и военного снаряжения, экскурсии в Центр детского научного творчества, танцевально-театрализованное представление, «химический квест», научные выставки и строительные мастер-классы.
Также все желающие смогут посмотреть шоу химических и физических экспериментов.
Музей археологии и этнографии Алтая АГУ
Здесь откроется новая выставка уникальных берестяных изделий тюркского и монгольского времени. Экскурсовод расскажет, как бересту использовали в древности, а потом все желающие смогут попробовать что-нибудь из нее сделать.
Также гостям расскажут о военном деле древнего населения Алтая и древних алтайских артефактах.
Музей анатомии животных АГАУ
Здесь можно увидеть разные мумии и скелеты животных от страуса до кенгуру, а также попробовать себя в изготовлении музейного препарата.
Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС по Алтайскому краю
Узнать историю развития пожарного дела на Алтае, пофотографироваться в старинных и современных касках и боевой одежде пожарных, посмотреть современные и ретро-пожарные автомобили можно будет по адресу ул. Интернациональная, 58.
Музей истории дорог Алтая
На выставке в музее можно будет узнать, как строился Чуйский тракт и какими средствами, увидеть ретроавтомобили первой половины ХХ века и камнерезное наследие колыванских мастеров.
Также здесь пройдет концертная программа.
Музей автоугона им. Руслана Дульцева-Деточкина
На площадке можно послушать дуэт аккордеонистов-виртуозов, поесть полевой кухни, посетить обзорные экскурсии — «Ретро-машины», «Советский автопром», «Первые американские автомобили» и другие.
Специально для водителей — психологическая разгрузка «Маска»: разбей свою проблему (изготовление лица противника из гипса) и съешь свою проблему (изготовление лица противника из торта).
Еще тут можно прикупить конфеты в виде дорожных знаков — чтобы при случае подарить сотруднику ДПС.
Музей «Мир камня»
Всех желающих сводят на экскурсию на Барнаульский сереброплавильный завод — водить их будут в течение дня, каждый час в 12:00.
В самом музее проведут программы, где расскажут о самых интересных минералах Алтая.
Музей истории АГМУ и медицины Алтая
Весь вечер здесь будут идти обзорные экскурсии по залам музея по разделам истории медицины Алтая: китайская, вьетнамская медицина, история развития аптечного дела на Алтае, сестринское дело на Алтае, история развития стоматологии и другим.
Клуб — музей частных коллекций
В музее на пр. Ленина, 107 проведут несколько экскурсий — на них расскажут о советских елочных игрушках, педальных машинках, новогодних традициях.
Галерея современного искусства «Код»
Совершенно новая площадка откроется в Барнауле в «Ночь музеев» по адресу — ул. Гоголя, 76, «Доходный дом Аверина».
Здесь будет работать фотозона, выставка цветочных композиций и изделий из стекла, перфоманс Body-art. И, конечно, в галерее можно будет пообщаться с современными художниками.
Полную программу «Ночи музеев» с расписанием можно посмотреть в официальной группе здесь.