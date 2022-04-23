С цыганами и медведем: как прошла ярмарочная «Библионочь» в Барнауле

22 апреля в Барнауле прошла всероссийская акция «Библионочь». Весь вечер в библиотеке им. Шишкова развлекались, пели песни, закупались милыми безделушками, слушали лекцию и красили матрешек.

«Библионочь» началась с яркого открытия с цыганами и целым «медведем». Интерактивные площадки работали на всех этажах, кроме второго — там сейчас идет ремонт.

Поскольку стиль «Библионочи» был «книжный разгуляй», то все здесь напоминало о ярмарочных, русских и других народных традициях. Здесь работала выставка книг о разных народах России, народных промыслов и изданий из фонда редкой книги — посетители смогли увидеть издание XVII века с Московского печатного двора и узнать, сколько получали его рабочие.

Другие же смогли попробовать свои силы в росписи матрешек, создании открыток, отпечатки петроглифов и других мастер-классах.

Кто не смог попасть на мастер-класс, те могли купить любые изделия ручной работы на ярмарке в основном зале.

Для зрителей также выступили студия танца «Ааюна трайб», этно-фолк группу «Рунара», центр эстетического воспитания «Песнохорки» и центр татарской культуры «Дулкын».

И, конечно, не обошлось без традиционного похода в книгохранилище, где можно было посмотреть, как «Шишковка» хранит 1,5 млн изданий, узнать много нового о библиотеке и почитать подшивку газеты за 22 апреля 1992 года.