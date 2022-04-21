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Выставка дореволюционных пасхальных открыток открылась в Барнауле

В музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) открылась выставка, посвященная Пасхе. Барнаульцам предлагают узнать, какие пасхальные традиции существовали в прошлых веках.

Пасхальная открытка
Пасхальная открытка
vk.com/museumgorod

В частности, люди охотно поздравляли друг друга с праздником, отправляя разнообразные поздравительные открытки с христианскими мотивами.

Пасхальные открытки отправлялись так, чтобы адресат получил их в субботу. В субботу же было принято дарить пасхальные подарки.

«Во второй половине XIX века и позже в городской среде была традиция приобретать к Пасхе что-то из одежды, чтобы на всенощную отправиться в новом одеянии. С наступлением праздника города и деревни оглашались звоном колоколов, в домах накрывались праздничные столы, начинались народные гуляния», — рассказали о пасхальных традициях в музее.

Посетители на выставке своими глазами увидеть открытые письма, которые с любовью и теплом отправлялись близким и хранились в семейных архивах.

Выставка будет работать до 8 мая. Цена билета — 20−45 рублей.

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