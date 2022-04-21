Выставка дореволюционных пасхальных открыток открылась в Барнауле

В частности, люди охотно поздравляли друг друга с праздником, отправляя разнообразные поздравительные открытки с христианскими мотивами.

Пасхальные открытки отправлялись так, чтобы адресат получил их в субботу. В субботу же было принято дарить пасхальные подарки.

«Во второй половине XIX века и позже в городской среде была традиция приобретать к Пасхе что-то из одежды, чтобы на всенощную отправиться в новом одеянии. С наступлением праздника города и деревни оглашались звоном колоколов, в домах накрывались праздничные столы, начинались народные гуляния», — рассказали о пасхальных традициях в музее.