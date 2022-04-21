Книга барнаульского писателя попала в лонг-лист главной литературной премии страны

Евгений Попов, знавший Искандера лично, и Михаил Гундарин в живой и непринуждённой беседе восстанавливают и анализируют жизненный путь будущего классика: от истории семьи и детства Фазиля до всенародного признания.
«В этой книге мы постарались сделать рассказ о Фазиле не скучным. Мы подняли много документов, беседовали с его женой, с которой он прожил 50 лет. Специально для книги большие писатели написали свои небольшие мемуары — например, Юз Алешковский и Саша Соколов. И мы пытались разобраться, как человек из далекого горного села стал послом нашей культуры во всем мире», — рассказал Михаил Гундарин в литературном блоге.
Всего на премию «Большая книга» было подано 302 заявки. В лонг-лист попали 48 произведений 49 авторов.
В числе номинантов также роман Дмитрия Глуховского «Пост», книга Гузели Яхиной «Эшелон на Самарканд», «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Под навесами рынка Чайковского» Анатолия Гаврилова, роман Василия Авченко «Дальний Восток: Иероглиф пространства» и другие.
Документальная проза, помимо «Фазиля», представлена изданиями «Имя Розанова» Алексея Варламова и «Салтыков (Щедрин)» Сергея Дмитриенко.
Шорт-лист премии объявят в июне, сообщается на сайте премии.
Напомним, ранее в Барнауле подвели итоги ежегодного книжного фестиваля «Издано на Алтае». На закрытии объявили имена победителей конкурса «Лучшая книга Алтая».