Барнаульский писатель написал первую в истории биографию Фазиля Искандера

Издательство Елены Шубиной издало первую биографическую книгу «Фазиль» о жизни и творчестве Фазиля Искандера. Над книгой работали уроженец Красноярска Евгений Попов и поэт и прозаик из Барнаула Михаил Гундарин.

У Искандера удивительная судьба — человек, не русский по национальности, сын перса и абхазки, стал русским писателем, воспевавшим Абхазию.

В 17 лет он переехал из Сухуми в Москву, много лет работал корреспондентом в Курске и Брянске.

Евгений Попов, знавший Искандера лично, и Михаил Гундарин в живой и непринуждённой беседе восстанавливают и анализируют жизненный путь будущего классика: от истории семьи и детства Фазиля до всенародного признания.

«В этой книге мы постарались сделать рассказ о Фазиле не скучным. Мы подняли много документов, беседовали с его женой, с которой он прожил 50 лет. Специально для книги большие писатели написали свои небольшие мемуары — например, Юз Алешковский и Саша Соколов. И мы пытались разобраться, как человек из далекого горного села стал послом нашей культуры во всем мире», — рассказал Михаил Гундарин в литературном блоге.

Соавторы постарались затронуть все аспекты жизни, вплоть до бытовых. Например, они выяснили, что «Искандер, хоть и кавказец по происхождению, предпочитал крепкие напитки» — рассказал Попов изданию «Ревизор».

А еще болел за «Спартак», обожал кофе и апельсины — его дольки в своих стихах он даже сравнил с «преувеличенными губками молодых красавиц».

Книга названа одним его именем не случайно. Писатели уверены — другого Фазиля в России попросту не знают.

«Это имя в одной из трактовок имеет одинаковые корни с именем „Василий“. Получается, что крупнейшие писатели своего поколения были тезками! Фазиль Искандер, Василий Шукшин, Василий Аксенов», — отметил в интервью Гундарин.

Книга уже вышла в свет, приобрести ее можно в книжных магазинах и на маркетплейсах.