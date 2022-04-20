История края в картинках: чем интересна книга с работами выдающегося барнаульского иллюстратора

На прошедшем книжном фестивале «Издано на Алтае» в Барнауле презентовали книгу «Владимир Раменский: жизнь и творчество», которая посвящена трудам советского и российского художника, профессора, члена Союза художников и Союза дизайнеров России. Искусству мастер посвятил 55 лет своей жизни.

Что есть в книге

Книга поделена на две части — в первой рассказывается творческая биография Владимира Раменского, во второй собраны его избранные работы с 1962 по 2013 год — в первую очередь книжные иллюстрации, а также некоторые станковые произведения.

За свою жизнь Раменский успел многое — не только наполнить сотни книг своими авторскими произведениями, но и организовать профессиональное сообщество, воспитать учеников, поднять уровень оформления книг в алтайских издательствах на небывалую высоту.

«За Уралом было мало профессионалов подобного уровня», — говорят о Раменском те, кто его знал.

Во все времена художника волновала тема Алтая — его природа, люди. Все это отобразилось в его многочисленных работах.

Особое внимание издатели советуют обратить на станковое произведение «Родовое древо Демидовых», получившее премию международного Демидовского фонда.

Также читателям будет интересно взглянуть на графическую композицию «Воспоминание о Пазырыках», выполненное в уникальной технике гуашь на тонированном картоне.

Еще одно знаковое произведение автора — «Была война» о детских воспоминаниях Раменского.

«На черном картоне белой гелиевой ручкой Раменский создает живым штрихом удивительное состояние сибирской морозной зимы, снегопада. Окуная в воспоминания и ощущения зрителя в лесную чащу, где он среди вековых сосен-великанов чувствует себя песчинкой мироздания, автор навевает ему мысли о бренности человеческого бытия», — говорится в предисловии книги.

Посмотреть альбом-монографию можно в библиотеках края, в том числе в «Шишковке».

Альбом «Владимир Раменский: жизнь и творчество» altapress.ru

Что известно о художнике

Владимир Раменский родился в китайском городе Хайлар, в 30-е годы его семья перебралась на Алтай.

В 1953 году поступил в Казанское художественное училище, после вернулся в Барнаул. Здесь работал художником-оформителем в краевой партийной школе, на Барнаульском меланжевом комбинате и в художественном фонде.

В 1968 году он окончил Московский полиграфический институт по специальности художник-график, снова вернулся в Барнаул и по 1971 года работал художником в Творческо-производственном комбинате художественного фонда, затем — главным художником Алтайского книжного издательства.

Альбом «Владимир Раменский: жизнь и творчество» altapress.ru

За свою жизнь он сделал иллюстрации более чем к 100 книгам, в том числе к произведениям Валентина Распутина «Живи и помни», Георгия Егорова «Солона ты, земля», «Азбука" — 1973 г. на алтайском языке» .

С 1971 по 1995 год преподавал в Новоалтайском художественном училище. Умер в Барнауле 23 мая 2017 года.