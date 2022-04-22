Куда сходить на выходных в Барнауле 23 и 24 апреля

На этих выходных будет много разнообразных событий — даже Пасху можно будет отметить необычно. «Афиша» расскажет, куда сходить.

Кино

Великолепные артисты Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян так редко снимаются в кино, что каждый фильм с их участием — событие само по себе.

В этот раз они снялись в роли родителей непутевого сына-мэра. Узнав, что весь город его проклинает, они похищают кровиночку на перевоспитание.

Комедия так и называется — «Родители строгого режима».

На этой неделе также стартовал прокат исторической драмы «Первый Оскар», основанной на реальных событиях.

В 1941 году двадцатилетние студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отправляются на фронт, где снимают все ужасы войны.

Из этих кадров потом сделают документальный фильм, который в 1943 году получит первый в истории «Оскар» в новой для премии номинации.

На этих выходных также можно посмотреть безбашенную комедию «Оторви и выбрось» в духе фильмов Тарантино.

Бабушка Вера Павловна отправляется в лихую погоню за внучкой Машей, чтобы отобрать ее у непутевой дочери Ольги. Ей помогает «бывший» Оли, бывший зек.

Судя по трейлеру, будет много погонь, эффектных драк и прочих веселых атрибутов.

Театр

23 апреля в театре драмы — последний показ в этом сезоне спектакля «Случайные встречи».

Действие происходит осенью 1939 года в городе Сан-Франциско, во времена Великой депрессии. Это спектакль о любви, человечности и сострадании, которые способны проявляться в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Начало в 17:30, цена билета 200−700 рублей.

В «Крепостном театре» покажут святочный рассказ Ханса Кристиана Андерсена «Девочка со спичками».

Эта история о том, что равнодушие измеряется человеческими жизнями, о том, что не смотря на разницу в социальном статусе, положении в обществе и прочим критериям, по которым принято делить людей, все мы хотим одного — любви, тепла и понимания, что наша жизнь ценна и важна.

Смотрим 24 апреля в 18:00. Цена билета — 200 рублей.

В воскресенье в театре кукол «Сказка» покажут любимую и детьми, и родителями сказку «Приключения Буратино», которая не нуждается в особом представлении.

Начало в 11:00, 13:00 и 15:00, цена билета — 250−350 рублей.

Концерт

23 апреля в ДК «Сибэнергомаш» пройдет яркий концерт для всех любителей аниме и японской культуры.

На сцене в сопровождении оркестра под руководством дирижера Кеничи Симура прозвучит музыка из фильмов Хаяо Миядзаки: «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Небесный замок Лапута», «Ветер крепчает».

Начало в 15:00 и 19:00, цена билета — 1200−2700 рублей.

В субботу в концертном зале «Сибирь» прозвучат золотые хиты знаменитого фестиваля в «Сан-Ремо». Это не просто любимые итальянские песни, это музыка бесшабашной и яркой молодости.

Легендарные песни споют солисты ансамбля «Алтай».

Начало в 17:00. Цена билета 700−1200 рублей.

Музеи

24 апреля в 14.00 в художественном музее пройдет лекция кандидата искусствоведения Людмилы Лихацкой «Лев Николаевич Толстой в изобразительном искусстве. Иллюстрации к произведениям».

Цена билета — 20−90 рублей.

Выставка пасхальных открыток работает в музее «Город». Взгляните на невероятной красоты открытки конца XIX — начала ХХ веков, отправленные близким с любовью в честь празднования Святой Пасхи. Цена билета 20−45 рублей.

В здании краеведческого музея на ул. Ползунова, 39 на выходных можно попасть на бесплатную экскурсию по выставке «Было-стало». Они будут проводиться в течение дня.

Также в субботу здесь пройдет мастер-класс по росписи пасхального яйца (начало в 15:00), в воскресенье — по созданию игрушки из фетра (начало в 14:00).

23 апреля в 13:00 бесплатный мастер-класс по декупажу пасхальных яиц пройдет и в торговом центре Galaxy.

Декупаж — это техника аппликации, когда на предмет наклеиваются фрагменты рисунка или орнамента и покрываются лаком для сохранности. Принять участие может любой желающий от 6 лет. Все материалы на мастер-классы предоставляются, после мастер-класса участники могут забрать свои работы.

23 апреля в «Горной аптеке» пройдет моноспектакль для взрослых «Про Федота-стрельца, удалого молодца» с кукольным представлением от артистки Алены Елясовой. Начало в 19:00.

Планетарий

На выходных в планетарии пройдет много программ для детей и взрослых.

Из них можно будет узнать о планете Земля и о Солнечной системе. Напомним, у планетария появился новый сайт, где можно заранее забронировать билеты — так вы точно попадете на сеанс.

Также в воскресенье с 12 часов на площадке перед планетарием можно будет понаблюдать за солнцем в солярный телескоп.

Экскурсии

24 апреля в 13:00 в Барнауле пройдет пасхальная экскурсия в храмовый комплекс Иоанна Богослова.

Храмовый комплекс входит в топ достопримечательностей Алтайского края. Посетители зайдут в три разных храма, один из них построен по византийским традициям, узнают историю колоколов, посмотрят музейную выставку.