С милыми пони и добрыми хаски устроят детскую «Библионочь» в Барнауле

22 апреля детская библиотека им. Крупской в Барнауле примет участие во всероссийской акции «Библионочь». С 18:00 до 20:00 здесь будут ждать гостей.

В сквере у библиотеки гостей по традиции встретят воспитанники детского конного театра «Звёзды Сибири», милые пони и добрые собаки — хаски.

Сама детская библиотека будет поделена на несколько игровых зон. Дети смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в мастер-классах, узнать больше о родном крае, посмотреть кукольный спектакль и послушать выступление театра песни «Звонница».

За игры детям будут давать новоиспеченную валюту — «библики», которые потом можно будет обменять на сладкие угощения.

Напомним, «Библионочь» в стиле «книжный разгуляй» пройдет также и в библиотеке им. Шишкова. Гостей обещают провести в книгохранилище, поставить для них винил и достать из фонда редкой книги издание XVII века.

Подробнее о событии — здесь.