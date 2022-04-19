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Попасть в книгохранилище, увидеть древности, послушать винил — чем будут развлекать гостей в «Библионочь» в алтайской «Шишковке»

В краевой библиотеке им. Шишкова подробно рассказали, чем будут развлекать гостей в «Библионочь» — напомним, всероссийская акция пройдет вечером 22 апреля.

"Библионочь" в Шишковке
"Библионочь" в Шишковке
Библиотека им. Шишкова

Вечер будет проведен в ярмарочном стиле «книжный разгуляй».

Специально для «Библионочи» из редкого фонда достанут книгу, напечатанную в XVII веке на Московском Печатном дворе. Посетители смогут узнать, сколько стоили такие книги, сколько зарабатывали мастеровые люди и как подобные издания сохраняются до сегодняшних дней.

В кафетерии под вкусный кофе можно будет послушать виниловые пластинки — от французского шансона до рока и рэпа.

В «Шишковке» можно будет поучаствовать в разнообразных мастер-классах, викторинах и розыгрыше книг алтайских авторов, поиграть в интеллектуальные настолки.

В зале на третьем этаже для гостей выступят студия танца «Ааюна трайб», этно-фолк группу «Рунара», центр эстетического воспитания «Песнохорки» и центр татарской культуры «Дулкын».

Также одним из главных развлечений станет экскурсия в книгохранилище, куда никогда не сможет попасть обычный посетитель.

Вход будет по читательским билетам. Посетителей просят оформить их заранее — в день акции их оформлять не будут.

Начало праздника в 18:00.

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