В краевой библиотеке им. Шишкова подробно рассказали, чем будут развлекать гостей в «Библионочь» — напомним, всероссийская акция пройдет вечером 22 апреля.

Вечер будет проведен в ярмарочном стиле «книжный разгуляй».

Специально для «Библионочи» из редкого фонда достанут книгу, напечатанную в XVII веке на Московском Печатном дворе. Посетители смогут узнать, сколько стоили такие книги, сколько зарабатывали мастеровые люди и как подобные издания сохраняются до сегодняшних дней.

В кафетерии под вкусный кофе можно будет послушать виниловые пластинки — от французского шансона до рока и рэпа.

В «Шишковке» можно будет поучаствовать в разнообразных мастер-классах, викторинах и розыгрыше книг алтайских авторов, поиграть в интеллектуальные настолки.

В зале на третьем этаже для гостей выступят студия танца «Ааюна трайб», этно-фолк группу «Рунара», центр эстетического воспитания «Песнохорки» и центр татарской культуры «Дулкын».

Также одним из главных развлечений станет экскурсия в книгохранилище, куда никогда не сможет попасть обычный посетитель.

Вход будет по читательским билетам. Посетителей просят оформить их заранее — в день акции их оформлять не будут.

Начало праздника в 18:00.