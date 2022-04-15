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Квест-перфоманс, спектакль-разговор и «черная» пьеса: какие события в «Спичке» нельзя пропустить барнаульцам

Театральная площадка «Спичка» опубликовала афишу апрельских и майских событий. «Афиша» выбрала самые интересные из них.

Спектакли на театральной площадке "Спичка"
Спектакли на театральной площадке "Спичка"
vk.com/spichka_barnaul

TABULA RASA

Квест-перформанс от новосибирского театра «Актёрское убежище».

Перфоманс отличается от обычного представления тем, что он является его непосредственным участником. Поэтому будьте готовы к тому, что вам не удастся отсидеться.

Актеры постараются взаимодействовать на зрителей, разузнать их истории и разгадать тайны — все это тонкое балансирование между мистикой, искусством и реальностью.

  • Когда: 17 апреля
  • Во сколько: 17:00
  • Цена: 300 рублей
Спектакли на театральной площадке &quot;Спичка&quot;
Спектакли на театральной площадке «Спичка»
vk.com/spichka_barnaul

Принцесс воспитывает королева

Детские спектакли — нечастые «гости» «Спички», однако тем они и занимательны.

Причем эта постановка поднимет вполне взрослые вопросы: выбор профессии, общение в социальных сетях, взаимоотношения в семье и так далее.

Что тревожит подростков, какой выбор им приходится делать каждый день и какие мысли занимают их головы — ответы на эти вопросы, пожалуй, заинтересуют и взрослых.

  • Когда: 23 апреля
  • Во сколько: 17:00
  • Цена: 250 рублей
Спектакли на театральной площадке &quot;Спичка&quot;
Спектакли на театральной площадке «Спичка»
vk.com/spichka_barnaul

Королева красоты из Линейна

Адаптация знаменитой пьесы Мартина Макдонаха, чьи произведения славятся своим черным юмором и описанием так называемой «чернухи», в оригинальном переводе питерского филолога А. Карбышева и в постановке режиссера Татьяны Тимофеевой.

В спектакле рассказывается о 40-летней старой деве, которая ухаживает за больной 70-летней матерью, которая не может дать дочери наладить личную жизнь. В итоге жизнь обеих женщин превращается в бессмысленный замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться.

Эта история про настоящую жизнь, которая ускользает от героев. Здесь нет надрыва, слез, лопнувших душевных жил, но есть много скрытого подтекста.

  • Когда: 24 апреля
  • Во сколько: 17:00
  • Цена: 500 рублей
Спектакли на театральной площадке &quot;Спичка&quot;
Спектакли на театральной площадке «Спичка»
vk.com/spichka_barnaul

Праздник одиночества

Постоянный спектакль из репертуара «Спички», который очень полюбился зрителям.

Это спектакль-разговор о жизни и творчестве грузинского живописца Нико Пиросмани. Пиросмани прожил безвестную жизнь, полную невзгод и лишений, однако — это не помешало ему создать тысячи прекрасных полотен, ставших культурным достоянием страны уже после смерти автора.

Притча о безоглядной любви к миру, любви к человеку и своему призванию, к тому, что тебе дано судьбой.

  • Когда: 1 мая
  • Во сколько: 18:00
  • Цена: 500 рублей
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