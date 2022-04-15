Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Известный барнаульский краевед зовет на экскурсию по «большому Змеевскому тракту»

16 апреля в Барнауле историк Данил Дегтярев зовет на экскурсию по Нагорному парку. Там всем желающим он расскажет историю большого Змеевского тракта.

Исторический Барнаул
Исторический Барнаул
vk.com/id98085773

«Где пролегала главная рудовозная дорога Алтая, и кто строил свои дома вдоль нее? Почему улица Аванесова шире Ленинского проспекта, и кто такой вообще этот Аванесов? Как духовная и светская культура сменяли друг друга на пятачке между двух озер. Если хотите про это узнать — приходите на экскурсию!», — зовет историк.

Экскурсия бесплатная, количество участников не ограничено. Продолжительность — 1,5 часа.

Точка сбора — площадка между выходом из подземного перехода на «Спартак-2» и лестницей в Нагорный парк. Начало — в 17:00.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене