Известный барнаульский краевед зовет на экскурсию по «большому Змеевскому тракту»

«Где пролегала главная рудовозная дорога Алтая, и кто строил свои дома вдоль нее? Почему улица Аванесова шире Ленинского проспекта, и кто такой вообще этот Аванесов? Как духовная и светская культура сменяли друг друга на пятачке между двух озер. Если хотите про это узнать — приходите на экскурсию!», — зовет историк.