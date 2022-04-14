Новый взгляд на город. В Барнауле под одной из арок «спряталась» выставка картин

Мини-выставка картин под открытым небом установлена в самом центре Барнаула, у кофейни по адресу пр. Ленина, 60. Указывается, что автор этих работ — барнаульский художник с псевдонимом из картины «Джентльмены удачи» Никола Питерский.

Половина картин посвящены Барнаулу. На них мы можем увидеть элитный дом «Три богатыря», двор на Ленина, 91, свод одной из арок в центре города.

В реальность вплетены фантазийные и «киношные» сюжеты: так, над фонтаном на площади Ветеранов возвышается Юрий Гагарин (кто не помнит, фонтан посвящен космосу), под одной аркой открылся портал на платформу, с которой поезд отходит в Хогвардс, перед магазином Красный разгуливают гусары и танцовщицы из карнавала в Рио.

Нашлось место и «злободневным вопросам» — им посвящена картина с мешками соли, сахара, гречи и биткоинов.

Художник пишет, что идея уличных выставок родилась у него в разгар пандемии. В 2020 году он сделал первые эскизы уличных мольбертов, которые позволят защитить акварельные картины от дождя и снега, «но не от хулиганов».

«Не ломай, будь Человеком! Это труд художника и его затраты. Это выставка для меня, тебя, для нас. Я здесь живу, пью кофе, гуляю, рисую и как могу стараюсь сделать это место еще привлекательнее», — обратился Никола Питерский к случайных прохожим.

Если же кто-то все же надумает выкрасть экспонаты с надеждой когда-нибудь разбогатеть, то ничего не получится — на картинах указано, что это лишь копии оригиналов, которых хранятся в частных коллекциях.

Как долго продолжится уличная выставка — неизвестно.

Напомним, сейчас в барнаульских музеях и галереях работают множество разнообразных выставок. «Афиша» разобралась, где и что смотреть.