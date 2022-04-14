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Новый взгляд на город. В Барнауле под одной из арок «спряталась» выставка картин

Мини-выставка картин под открытым небом установлена в самом центре Барнаула, у кофейни по адресу пр. Ленина, 60. Указывается, что автор этих работ — барнаульский художник с псевдонимом из картины «Джентльмены удачи» Никола Питерский.

Выставка картин
Выставка картин
altapress.ru

Половина картин посвящены Барнаулу. На них мы можем увидеть элитный дом «Три богатыря», двор на Ленина, 91, свод одной из арок в центре города.

В реальность вплетены фантазийные и «киношные» сюжеты: так, над фонтаном на площади Ветеранов возвышается Юрий Гагарин (кто не помнит, фонтан посвящен космосу), под одной аркой открылся портал на платформу, с которой поезд отходит в Хогвардс, перед магазином Красный разгуливают гусары и танцовщицы из карнавала в Рио.

Нашлось место и «злободневным вопросам» — им посвящена картина с мешками соли, сахара, гречи и биткоинов.

Художник пишет, что идея уличных выставок родилась у него в разгар пандемии. В 2020 году он сделал первые эскизы уличных мольбертов, которые позволят защитить акварельные картины от дождя и снега, «но не от хулиганов».

«Не ломай, будь Человеком! Это труд художника и его затраты. Это выставка для меня, тебя, для нас. Я здесь живу, пью кофе, гуляю, рисую и как могу стараюсь сделать это место еще привлекательнее», — обратился Никола Питерский к случайных прохожим.

Если же кто-то все же надумает выкрасть экспонаты с надеждой когда-нибудь разбогатеть, то ничего не получится — на картинах указано, что это лишь копии оригиналов, которых хранятся в частных коллекциях.

Как долго продолжится уличная выставка — неизвестно.

Напомним, сейчас в барнаульских музеях и галереях работают множество разнообразных выставок. «Афиша» разобралась, где и что смотреть.

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