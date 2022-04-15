Куда сходить на выходных в Барнауле 16 и 17 апреля

Кино

Многие синефилы в один голос уверяют, что если в картине снялся актер Юра Борисов — значит, это фильм, который стоит посмотреть. Так молодой артист стал в узком кругу своеобразным «знаком качества».

Так это или нет — судить только зрителю, который сходит на этих выходных на фильм «Подельники». Помимо Борисова, там также снялись Павел Деревянко (в непривычной роли злодея), Лиза Янковская и Ярослав Могильников.

По сюжету молодой биатлонист Петя вместе с женой Настей возвращается в родное село — работать физруком. Их встречают суровая природа и суровые люди, живущие по законам тайги.

Петя становится свидетелем кровавого преступления. Вызов убийце решается бросить только 10-летний Илья, сын жертвы. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом.

В кинотеатры неожиданно вернулся «Последний богатырь». Напомним, фантастический фильм о героях из русского фольклора сняла компания Дисней, которая в связи с последними событиями отозвала из российского проката все киноновинки — вот такой вот каламбур.

Но справедливость восторжествовала, поэтому если вы не видели эти три фильма, что били рекорды по сборам каждый Новый год — то велком. Пардон — гой еси, добры молодцы.

«Обратимая реальность» — еще один фантастический российский фильм в стиле «Матрицы».

Группа антивиртов пытается вернуть людей в реальный мир — но грани между выдумкой и реальность стираются все больше и больше.

Театр

В театре драмы им. Шукшина историческая премьера — спектакль «Трильби», с которого, в общем-то, и начался сам театр ровно сто лет назад.

Трильби — это имя девушки-ирландки, живущей в Париже и работающей натурщицей, что считалось не совсем приличным. Сюжет пьесы драматург Григорий Ге заимствовал из одноименного романа английского писателя Джорджа Дюморье, ставшего литературной сенсацией конца XIX века.

Мечты, любовь, страсть, мистика, талант, успех… Здесь жизнь богемы без прикрас, но вопреки всему чистая и целомудренная. Так сколько же всего нужно положить на алтарь служения высокому искусству?

Смотрим 16 и 17 апреля в 18:30, цена 200−700 рублей.

«Трильби», режиссер Галина Зальцман Театр драмы им. Шукшина

А вот какая пьеса точно переживет всех нас и наших внуков и их внуков тоже — так это «Гамлет» Шекспира.

В Молодежном театре Алтая она идет в новом прозаическом переводе — такой свежий взгляд точно нужно увидеть своими глазами.

Идем в театр 16 апреля в 17:00, цена билета — 200−400 рублей.

Спектакль «Гамлет» МТА Евгения Савина , МТА

Концерт

Эстрадный концерт «Дураки в миниатюре» — это много юмора и хорошего настроения от звездного дуэта Петра Винса и Дмитрия Никулина.

В программе — своеобразный творческий отчет за три сезона работы в составе театра эстрады «Дети лейтенанта Шмидта».

Идем в «Крепостной театр» 16 апреля в 18:00. Цена — 600 рублей.

Спектакль в «Крепостном театре» vk.com/krepostnoy_teatr

В концерте оркестра «Сибирь» зрители услышат музыку Джона Уильямса.

Джон Уильямс — американский композитор и дирижер, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру Уильямс написал музыку к таким известным картинам, как «Один дома», «Один дома — 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Челюсти», «Супермен», «Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», «Звездные войны», «Гарри Поттер», и многим другим.

В концерте также принимает участие вокальная группа Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» им. А. Ф. Березикова.

Идем 16 апреля в 17:00, цена билета — 150−400 рублей.

Музеи

16 апреля в художественном музее пройдет лекция «Цветы и жизнь». Речь пойдет о еще одном юбиляре этого года — заслуженном художнике России Глебе Белышеве.

О жизни и творчестве талантливого художника, о тематике росписей и его любимых цветах, о его вкладе в алтайское искусство расскажет на лекции научный сотрудник музея Людмила Лихацкая.

Начало в 14:00, цена — 45−90 рублей.

Первые весенние цветы в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

16 апреля в таинственных подвалах «Горной аптеки» проведут «магический сеанс».

Перед глазами зрителей оживут загадочные городские легенды, исполнятся предсказания, а удивительные психологические опыты и эксперименты откроют фантастические способности.

Начало в 16:00 и 18:00, цена 500 рублей.

Планетарий

Сайт барнаульского планетария обновили и теперь на нем можно забронировать билеты. Что очень кстати — не нужно будет долго стоять в очереди и точно знать, удастся попасть на сеанс.

В субботу будет показаны две программы для детей и фильм про созвездия. В воскресенье — также две программы для детей и полнокупольная картина о мирах вне Солнечной системы.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

Также 17 апреля с 12:00 до 12:30 с площадки у планетария можно будет понаблюдать за солнцем в специальный солярный телескоп.

Экскурсии

16 апреля в 14:00 можно посетить экскурсию в одном из самых старых храмов Барнаула — Знаменской церкви. Также экскурсантам расскажут о женском монастыре.

В субботу в 19:00 также можно увидеть одну из первых метеостанций Сибири, прогуляться по деревянной улице, оказаться в заячьей слободе и узнать легенды, которые скрывает город.

Также 17 апреля в 14:00 можно побывать в экологическом центре, в 15:00 — в музее железной дороги.