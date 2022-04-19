Би-2, НammAli&Navai и другие: ТОП-7 звездных концертов в Барнауле

БИ-2
Легендарная группа приедет в Барнаул с новой программой «Нам не нужен герой».
Концертный сет посвящен главному релизу года и символично носит название чарттопера 2021.
Трек и музыкальное видео вышли в середине года и собрали уже более 12 миллионов просмотров в YouTube. «Нам не нужен герой» войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого запланирован на 2022 год.
- Когда: 21 апреля в 19:00
- Где: Титов-Арена
- Цена: 2600−4000 рублей
ZIVERT
Zivert — сверхновая звезда отечественной музыки.
Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».
Идем слушать хиты: «Рокки», «Многоточия», Life, «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй», «Океан» и другие.
- Когда: 29 апреля в 19:00
- Где: СК «Темп»
- Цена: 1500−2800 рублей
НammAli&Navai
«Пустите меня на танцпол», «Без тебя я не я», «Девочка-война», «Прятки», «Птичка» — эти и еще десятки треков разрывают топ-чарты страны, задавая тренды для молодых музыкантов.
800 миллионов просмотров на YouTube, миллионы фанатов по всему миру, которые активно следят за творчеством музыкантов — все это HammAli & Navai.
- Когда: 2 мая в 19:00
- Где: Титов-Арена
- Цена: 1800−3000 рублей
Голоса Градского
Концерт памяти Александра Градского. На сцене выступят Эмиль Кадыров, Алла Рид, Андрей Лефлер, Шарип Умханов — солисты театра Градского, участники теле-проекта «Голос», лауреаты множества конкурсов.
В концерте прозвучат песни Александра Градского, мировые хиты, известные композиции, а так же сольные номера солистов.
- Когда: 10 мая в 18:00
- Где: Музыкальный театр
- Цена: 1500−3000 рублей
The Hatters
Российская джипси-фолк-рок группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге, ближайшие соратники группы «Little big».
В этот вечер вы услышите лучшие хиты — «Я делаю шаг», «Да, со мной не просто», «Танцы», «Романтика» и другие.
- Когда:10 мая в 19:00
- Где: клуб «Фараон»
- Цена: 1500−5000 рублей
ТОДД
«TODD» — последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут». Двойной альбом группы, объединённый общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, вышедший в 2011 и 2012 годах.
На сцену выйдут музыканты группы «Король и Шут» — те самые люди, которые были с Михаилом до конца и вместе трудились над его последними композициями, а впоследствии объединились в группу «Северный Флот».
В программу войдут все лучшие песни с двух альбомов «TODD», исполненные музыкантами в оригинальном звучании, как они и были задуманы, при участии специальных гостей — вокалистов.
- Когда: 12 мая в 19:00
- Где: ДК Моторостроителей
- Цена: 1900−3500 рублей
Звёзды Дискотек 90-х
Концерт-ностальгия с участием восьми групп и исполнителей из 90-х: «140 ударов в минуту», «Божья коровка», «Конец фильма», Сергей Серков («Ласковый май»), Марина Хлебникова, Kevin MacCOY, Игорек, «Братья Гримм», «Ассорти».
Зрителям обещают настоящее световое, лазерное и музыкальное шоу.
- Когда: 28 мая в 19:00
- Где: Титов-Арена
- Цена: 1000−2500 рублей