Би-2, НammAli&Navai и другие: ТОП-7 звездных концертов в Барнауле

До лета, когда у артистов заканчивается сезон концертов, осталось всего ничего. Однако самые топовые артисты как раз приедут в Барнаул в апреле и мае. Планируем поход вместе с «Афишей».

БИ-2

Легендарная группа приедет в Барнаул с новой программой «Нам не нужен герой».

Концертный сет посвящен главному релизу года и символично носит название чарттопера 2021.

Трек и музыкальное видео вышли в середине года и собрали уже более 12 миллионов просмотров в YouTube. «Нам не нужен герой» войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого запланирован на 2022 год.

Когда: 21 апреля в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 2600−4000 рублей

ZIVERT

Zivert — сверхновая звезда отечественной музыки.

Именно она стала голосом лозунга «Life в кайф» и разрушила мифы о том, что «каждому по факту рядом нужен человек».

Идем слушать хиты: «Рокки», «Многоточия», Life, «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй», «Океан» и другие.

Когда: 29 апреля в 19:00

Где: СК «Темп»

Цена: 1500−2800 рублей

НammAli&Navai

«Пустите меня на танцпол», «Без тебя я не я», «Девочка-война», «Прятки», «Птичка» — эти и еще десятки треков разрывают топ-чарты страны, задавая тренды для молодых музыкантов.

800 миллионов просмотров на YouTube, миллионы фанатов по всему миру, которые активно следят за творчеством музыкантов — все это HammAli & Navai.

Когда: 2 мая в 19:00

Где: Титов-Арена

Цена: 1800−3000 рублей

Голоса Градского

Концерт памяти Александра Градского. На сцене выступят Эмиль Кадыров, Алла Рид, Андрей Лефлер, Шарип Умханов — солисты театра Градского, участники теле-проекта «Голос», лауреаты множества конкурсов.

В концерте прозвучат песни Александра Градского, мировые хиты, известные композиции, а так же сольные номера солистов.

Когда: 10 мая в 18:00

Где: Музыкальный театр

Цена: 1500−3000 рублей

The Hatters

Российская джипси-фолк-рок группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге, ближайшие соратники группы «Little big».

В этот вечер вы услышите лучшие хиты — «Я делаю шаг», «Да, со мной не просто», «Танцы», «Романтика» и другие.

Когда:10 мая в 19:00

Где: клуб «Фараон»

Цена: 1500−5000 рублей

ТОДД

«TODD» — последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов «Король и Шут». Двойной альбом группы, объединённый общей историей о цирюльнике Суинни Тодде, вышедший в 2011 и 2012 годах.

На сцену выйдут музыканты группы «Король и Шут» — те самые люди, которые были с Михаилом до конца и вместе трудились над его последними композициями, а впоследствии объединились в группу «Северный Флот».

В программу войдут все лучшие песни с двух альбомов «TODD», исполненные музыкантами в оригинальном звучании, как они и были задуманы, при участии специальных гостей — вокалистов.

Когда: 12 мая в 19:00

Где: ДК Моторостроителей

Цена: 1900−3500 рублей

Звёзды Дискотек 90-х

Концерт-ностальгия с участием восьми групп и исполнителей из 90-х: «140 ударов в минуту», «Божья коровка», «Конец фильма», Сергей Серков («Ласковый май»), Марина Хлебникова, Kevin MacCOY, Игорек, «Братья Гримм», «Ассорти».

Зрителям обещают настоящее световое, лазерное и музыкальное шоу.