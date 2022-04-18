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Угадали не всех: Мышку, Бычка и Козерога рассекретили на шоу «Маска»

17 апреля на НТВ показали первый полуфинал шоу «Маска», где участники инкогнито выступают в костюмах, а звездной жюри угадывает, кто же прячется под «бронями».

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Скрин с видео

На полуфинале появились два новых гостя, которых сразу же рассекретили — Мышка и Бычок.

Девушка в костюмы грызуна исполнила народную песню «Дорогой длинною», а Бык — песню Пугачевой «Мал помалу».

Обоих гостей было сложно угадать. Жюри предположили, что в Мышке прячется Яна Рудковская, Анна Хилькевич, Ольга Серябкина, Лена Темникова, Даня Милохин, а в Бычке — Паша Воля, Сергей Зверев, Марьяна Ро, Гарик Сукачев или Шура.

Оказалось, что в костюмах были певица Максим, которая героически перенесла коронавирус и вернулась на сцену, и Шура.

Из основных участников решили разоблачить Козерога, который спел песню Эда Ширана Bad Habits.

Под маской оказался Никита Пресняков — все члены жюри угадали его. На прощание Пресняков исполнил песню из репертуара Алсу «Зимний сон».

Напомним, в предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Джокер (Наваи Бакиров), Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева), Пса (Роман Костомаров), Осьминога (Наталья Подольская), Леопарда (Мари Краймбрери), Малыша (Руслан Алехно), Пончика (Ирина Понаровская).

Напомним, третий сезон шоу «Маска» идет на телеканале НТВ с 13 февраля.

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