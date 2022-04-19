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Порфир, яшма и кварцит. В Барнауле к 220-летию Колыванского завода откроется выставка каменных изделий

20 апреля в краеведческом музее (ул. Ползунова, 39) откроется выставка, посвященная 220-летию Колыванского камнерезного завода им. Ползунова.

Выставка к 220-летию Колыванского завода
Выставка к 220-летию Колыванского завода
vk.com/agkm1823

Безусловно, главным «брендом» завода являются знаменитые колыванские вазы — в XIX веке они являлись своеобразным символом российского императорского двора и расходились по миру в качестве дипломатических подарков.

«Сегодня их можно встретить не только в крупнейших музеях России — Эрмитаже и Русском музее, но и в частных коллекциях Турции, Японии, Швеции и Франции, в таких городах, как Париж, Вена, Чикаго, Лондон», — рассказали в музее.

В краеведческом музее будут представлены свыше 150 оригинальных предметов камнерезов Алтая с конца XVIII века до современности.

Посетители смогут не только узнать об имеющихся на Алтае месторождениях поделочных камней коргонского порфира, ревневской яшмы, белорецкого кварцита, но и полюбоваться произведениями камнерезного искусства.

Среди них — крупные и небольшие вазы, мозаичные панно, мелкие изделия ювелирного цеха, сувенирная продукция.

«Особый интерес посетителей вызовет уникальная камея „Родомысл“ (1839 г.), которая является общепризнанным образцом мастерства колыванских мастеров-камнерезов среди профессионального сообщества. Уникальность экспоната заключается в тонкости резьбы на столь твёрдом камне, как союзная яшма», — уверены в краеведческом.

Выставка будет работать до 26 июня.

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