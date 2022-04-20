Театр в кино. Какие показы спектаклей премии «Золотая маска» нельзя пропустить в Барнауле

С 24 апреля главный театральный фестиваль страны «Золотая маска» покажет лучшие спектакли в кино — чтобы у всех театралов была возможность посмотреть шедевры года. В Барнауле спектакли покажут в кинотеатре «Галактика». Что вошло в программу — расскажет «Афиша».

Ходжа Насреддин

Кукольная постановка в Театре Наций — это дебютная режиссерская работа Тимура Бекмамбетова. Да-да, того самого Бекмамбетова, которого мы прежде всего знаем по «Ночному дозору» и бесчисленному количеству новогодних «Елок».

Главный герой постановки — фольклорный персонаж мусульманского Востока Ходжа Насреддин — сказочный обманщик и плут, любимый с детства самим Бекмамбетовым.

Рассказ о Ходже Насреддине ведется от имени ишака. Осел — главный романтик и мыслитель, который помогает своему хозяину вернуть невесту из гарема Тамерлана, влюбляется в кобылицу и ведет философские разговоры с надоедливой мухой, говорится на сайте театра.

Сделать из ишака человека — последнее желание Насреддина и, похоже, самое реалистичное, ведь отыскать человеческое в людях у Ходжи так и не получилось.

Зрители увидят кукол, говорящих голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной.

Спектакль сделан в эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине «Насреддин в Бухаре» 1943 года, на сцене появятся улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец эмира Тимура (Тамерлана).

Школа жен

Спектакль режиссера Миндаугаса Карбаускиса в театре им. Маяковского по пьесе Мольера. Постановку сделали по переводу Дмитрия Быкова, который понятно «осовременил» поэтическую лексику XVII века.

Богатый господин Арнольф, проведший, по всему, бурную молодость, решает, наконец, жениться. Чтобы не стать рогоносцем, он «выращивает» себе будущую жену из бедной девочки в монастыре, полагаясь на её чистоту, наивность и бесхитростность.

Поселив юную Агнесу в доме напротив под присмотром слуг, он вдруг обнаруживает, что какой-то юный щёголь в его отсутствие общается с девушкой, целует ей руки и говорит разные слова.

Вот тут и завязывается клубок настоящих страстей, хитростей сюжетных ходов и печальных предопределенностей судьбы, рассказывают в театре.

Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция

Постановка режиссера Дмитрия Крымова в театре «Мастерская Петра Фоменко». Главную роль исполнил Евгений Цыганов — его в роли величественного и сгорбленного старика Режиссера практически невозможно узнать.

Начало спектакля бодрящее: на сцену вываливается толпа монтировщиков, реквизиторов, художников и менеджеров и начинает откручивать первые несколько рядов партера, бережно пересаживая зрителей. Все ждут Режиссера.

Придя в зал, мэтр хрипло препирается с кем-то по телефону, скандалит по поводу гастролей, а потом достает ружье, потому что солисты фальшиво поют.

Во втором действии он тоскует по прошлой жизни и прошлым спектаклям. Через все это он пытается нащупать образы для будущей постановки, говорится на сайте театра.

Война и мир

Грандиознейший спектакль театра Вахтангова в постановке режиссера Римаса Туминаса.

Название, пожалуй, не нуждается в особом представлении — о великом произведении Льва Толстого знают все, даже если не дочитали его в школьные годы.

«Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Нужно и можно нарушать представление о том, как надо. Не бояться. Мы творим, оформляем, вкладываем судьбы, парадоксы, безумие, любовь, радость, отчаяние. Мир красивый, эстетичный, театральный, очень хрупкий и как будто бы лёгкий — всё это поглощается кометой. Под этим облаком, этой заражённой войной зоной, вступают некие другие способы нашего рассказа», — так описывает постановку сам Туминас.

Зрителям остается только готовиться к масштабному пятичасовому полотну.