Участник шоу «Голос» Иван Чебанов выступит в Барнауле

15 мая в Барнауле в ресторане «Крыша» впервые выступит артист Иван Чебанов. Больше всего его знают как автора кавера на песню Андрея Губина «Ночь», который стал лидером топ-чартов в России и СНГ.

Иван Чебанов — артист, музыкант и саундпродюсер. Участник таких шоу как «Голос», VK Fest, Big Love Show, а также обладатель приза «Выбор Муз-ТВ» и номинант премии Russian Music Box «Прорыв года», «Креатив года».

Сейчас у музыканта более 1 млн слушателей на цифровых площадках, а число стримов уже перевалило за 40 млн.

Концерт Ивана Чебанова станет завершением Всероссийского вокального конкурса «Олимп», который пройдет в Барнаул с 13 по 15 мая.

Начало в 20:30, цена билета 1500 рублей.

Напомним, 10 мая в Барнауле выступит эпатажная группа The Hatters.