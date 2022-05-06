Участник шоу «Голос» Иван Чебанов выступит в Барнауле

Иван Чебанов — артист, музыкант и саундпродюсер. Участник таких шоу как «Голос», VK Fest, Big Love Show, а также обладатель приза «Выбор Муз-ТВ» и номинант премии Russian Music Box «Прорыв года», «Креатив года».
Сейчас у музыканта более 1 млн слушателей на цифровых площадках, а число стримов уже перевалило за 40 млн.
Концерт Ивана Чебанова станет завершением Всероссийского вокального конкурса «Олимп», который пройдет в Барнаул с 13 по 15 мая.
Начало в 20:30, цена билета 1500 рублей.
Напомним, 10 мая в Барнауле выступит эпатажная группа The Hatters.