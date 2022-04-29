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В Барнауле выступит эпатажная группа The Hatters

10 мая в клубе «Фараон» пройдет большой сольный концерт группы The Hatters.

The Hatters.
The Hatters.
wikipedia.org/wiki/The_Hatters.

The Hatters — это российская джипси-фолк-рок группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Анна Музыченко.

Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет «русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах».

В своем творчестве они вдохновлялись цыганской музыкой. С помощью баса, аккордеона и скрипки они объединяют жанры романса, панка, фолк-рока и этнической музыки.

Начало концерта в 19:00. Цена билета — 1500−2800 рублей.

Напомним, 10 мая в Барнауле в музыкальном театре пройдет концерт «Голоса Градского» памяти Александра Градского.

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