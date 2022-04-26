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В Барнауле пройдет концерт памяти Александра Градского

10 мая в Барнауле в музыкальном театре пройдет концерт «Голоса Градского» памяти Александра Градского. На сцене выступят его ученики, участники проекта «Голос» и артисты театра, который носит имя знаменитого певца.

Александр Градский.
Александр Градский.
culture.gov.ru.

В концерте примут участие Эмиль Кадыров, Алла Рид, Андрей Лефлер, Шарип Умханов.

Они споют песни Александра Градского, мировые хиты, известные композиции, а также исполнят собственный сольные номера.

«Ученики маэстро представят лучшее, что они „впитали“ в себя за долгие годы работы под эгидой великого артиста», — говорят организаторы концерта.

Начало концерта в 18:00, цена билета 1500−3000 рублей.

Какие еще известные группы и исполнители приедут в Барнаул в ближайшее время — смотрите в обзоре «Афиши».

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