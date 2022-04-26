В Барнауле пройдет концерт памяти Александра Градского

В концерте примут участие Эмиль Кадыров, Алла Рид, Андрей Лефлер, Шарип Умханов.
Они споют песни Александра Градского, мировые хиты, известные композиции, а также исполнят собственный сольные номера.
«Ученики маэстро представят лучшее, что они „впитали“ в себя за долгие годы работы под эгидой великого артиста», — говорят организаторы концерта.
Начало концерта в 18:00, цена билета 1500−3000 рублей.
Какие еще известные группы и исполнители приедут в Барнаул в ближайшее время — смотрите в обзоре «Афиши».