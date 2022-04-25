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Кто прячется под костюмом Мухомора, узнали зрители шоу «Маска»

24 апреля на НТВ вышел второй полуфинал шоу «Маска». Жюри и зрители решили открыть личность Мухомора.

Шоу "Маска"
Шоу "Маска"
Скрин видео с youtube.com

Под «красной шапочкой» оказался актер Евгений Дятлов. Все члены жюри угадали артиста.

«Это было невероятное путешествие и удивительное испытание. Потому что я пел песни, которые я нигде и ни при каких обстоятельствах не мог еще где-нибудь исполнить», — признался актер.

В выпуске полуфинала также были два дополнительных гостя-участника «Маски» — Мишка и Котик. В костюме Мишки оказался Игорь Саруханов, а под одеждой Котика скрывалась Алиса Мон.

Напомним, в предыдущих выпусках шоу были раскрыты участники в масках Джокер (Наваи Бакиров), Лошади (Нонна Гришаева), Павлина (Альбина Джанабаева), Пса (Роман Костомаров), Осьминога (Наталья Подольская), Леопарда (Мари Краймбрери), Малыша (Руслан Алехно), Пончика (Ирина Понаровская), Козерога (Никита Пресняков).

В финал проекта вышли певцы, которые исполняют песни в масках Монстрика, Дракона, Анубиса и Пчелы.

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