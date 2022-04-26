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Костюмированный бал в имении купца устроят под Барнаулом

30 апреля в селе Зудилово Первомайского района, в загородном имении купца Платонова пройдет костюмированный бал.

Бал, маскарад
Бал, маскарад
СС0

У гостей строгий дресс-код — элегантные костюмы и вечерние платья в пол. Светский вечер начнется в 19:30. Переночевать можно будет в санатории «Сосновый бор».

«Бал начнется с разучивания старинных танцев 19 века для тех, кому они в новинку. Наставниками будут юные и галантные знатоки бальных традиций. Живая музыка, наряды минувшей эпохи, красивый вокал — торжественная часть вечера „Во имя любви на все времена“ начнется в 20.00. До полуночи собравшимся хватит времени попировать, потанцевать и поиграть. Во второй половине бала на смену атмосфере 19 века придут современные ритмы», — рассказали о старинной вечеринке «Визиталтай».

Участники примут участие в розыгрыше тура выходного дня на двоих в исторической усадьбе.

После бала гости могут остаться на праздничные выходные — побродить по Платоновским местам, поучаствовать в различных мастер-классах, конной эстафете и потанцевать на дискотеке.

Кто такой Платонов

Иван Платонов — дворянин, меценат, попечитель ряда учебных заведений, оказывавший благотворительную помощь школам, гимназиям и больницам Барнаула.

Познакомил барнаульцев с паровым двигателем и электричеством, телефоном и водопроводом. На даче в Зудилово построил домики для гостей, а на некогда судоходной реке Лосихе ставил пароход на причал и устраивал там танцы.

После революции дача Платоновых перешла к профсоюзу рабочих, а в 1929 году на ее основе открыли Дом отдыха «Зудиловский бор».

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